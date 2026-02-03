Familiares de un paciente atacaron a sillazos al guardia de seguridad de una clínica de Mar del Plata

ZONALES

Una violenta escena se registró en una clínica de Mar del Plata , donde familiares de un paciente agredieron al guardia de seguridad del lugar , e incluso le arrojaron cascos de moto y lo golpearon con una silla.

El episodio ocurrió este lunes en la Clínica Luro -situada al 4600 de la calle homónima, en la ciudad balnearia - y todo quedó grabado por las cámaras de video del centro privado de salud. En las imágenes se ve el momento en que dos hombres llegan y enseguida comienzan a atacar al trabajador.

Los agresores entraron y se dirigieron directo a la recepción donde estaba el guardia, ubicada muy cerca de la puerta de entrada, y le tiraron encima los cascos de motocicleta a que cada uno llevaba en su mano.

Las grabaciones muestran que el empleado intentó cubrirse con los brazos para evitar los golpes. Sin embargo, los atacantes persistieron y fueron por más: tomaron una silla y empezaron a golpearlo con las patas del asiento , mientras la víctima se encontraba encerrado entre la pared y su escritorio.

Ante la insistencia de los familiares exaltados, varias personas que estaban en la sala de espera trataron de intervenir, pero el caos fue aún mayor y se generó una pelea entre uno de los atacantes y uno de los testigos . Segundos después, un grupo que estaba afuera entró al lugar y siguió con los ataques a patadas al guardia.

Pese a la violencia desatada, el empelado no sufrió heridas de relevancia y logró expulsar a quienes lo atacaron.

Ante la trascendencia del caso, el director médico de la institución, Javier Pereyro , aseguró que no existió un conflicto previo que pudiera dar lugar a semejante reacción. “En más de un año de gestión y casi 30 años de profesión nunca vivimos una situación de este tipo ”, sostuvo en declaraciones a Cadena 3 .

En tanto, explicó que la situación se dio a partir de una demora momentánea en el ingreso de un familiar a la habitación de una mujer de 79 años que estaba internada desde fines de enero. Sorprendido por lo ocurrido, destacó que la relación de la familia con el personal era buena y no habían existido quejas por la atención médica.

"El familiar incluso pidió disculpas más tarde por una reacción que dijo no poder explicar. No hubo mala atención ni ningún motivo que justifique semejante nivel de violencia", señaló.

Fuente: Clarín