MADARIAGA: se hicieron pasar por personal de Mercado Pago y vaciaron una cuenta sueldo

MADARIAGA

Una vecina de General Madariaga fue víctima de una estafa virtual tras recibir una llamada telefónica de supuestos representantes de Mercado Pago, quienes mediante engaños y maniobras de presión lograron que realizara transferencias millonarias, además de solicitar un préstamo a su nombre.





Según consta en la denuncia, el hecho ocurrió el 1 de febrero, cuando la mujer recibió una llamada desde un número que aparentaba ser oficial y que incluía el logo de Mercado Pago – Área de Seguridad. Del otro lado de la línea, una voz masculina le indicó que se había intentado realizar una compra desde su cuenta y que era necesario autorizarla de manera urgente.





Ante la consulta de la víctima —quien manifestó que no había recibido ningún correo de confirmación— el interlocutor le aseguró que su teléfono había sido clonado y que por ese motivo no llegarían notificaciones, logrando así generar confusión y temor.





En el transcurso de la comunicación, el estafador se presentó como supuesto operador de seguridad y le indicó que debía realizar una serie de transferencias inmediatas para “resguardar el dinero”. En pocos minutos, la mujer fue inducida a efectuar dos transferencias por un monto superior a los 200 mil pesos, además de descargar aplicaciones bancarias oficiales y actualizar supuestos códigos de seguridad.





La maniobra continuó cuando el delincuente le hizo solicitar un préstamo bancario por varios millones de pesos, argumentando que se trataba de un “seguro” y de “aportes de protección” para evitar movimientos fraudulentos. Parte de ese dinero también fue transferido a cuentas indicadas por el estafador.





La situación comenzó a despertar sospechas en la víctima cuando notó la insistencia, el apuro y la presión psicológica. En ese momento, el estafador llegó a manifestarle textualmente:

“Vos te tenías que haber puesto más firme. Es tu cuenta, es tu dinero, no podés titubear.”





Finalmente, al cortar la comunicación, la mujer se contactó directamente con Mercado Pago, donde le confirmaron que nunca se comunican telefónicamente con los usuarios y que se trataba de una estafa. De inmediato realizó la denuncia correspondiente tanto en la plataforma digital como ante la entidad bancaria, donde se constató que su cuenta sueldo había quedado prácticamente vacía.





La damnificada manifestó que desconoce la identidad de quienes realizaron las operaciones, aportó capturas de pantalla y comprobantes, y anticipó que ampliará la denuncia con el detalle de los movimientos bancarios.





Desde las autoridades se recuerda que ninguna entidad financiera ni billetera virtual solicita datos, transferencias ni préstamos por teléfono, y se recomienda cortar la comunicación de inmediato ante llamados de este tipo y denunciar el hecho.