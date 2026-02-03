Era cajera hace 30 años, la echaron por no pagar un detergente y llevó a la empresa a la Justicia

NACIONALES

Una cajera de un supermercado de la ciudad de Grosseto, en Italia , fue despedida luego de no pagar por segunda vez un detergente que se había roto. El caso fue llevado a la Justicia del país europeo y aún se espera la resolución.

En septiembre de 2025, al finalizar su jornada laboral, la trabajadora realizó una compra de varios artículos en el supermercado, entre los que se incluía un detergente . Sin embargo, al salir del local se cayó al piso del estacionamiento y se rompió .

Ante esta situación, le informó al responsable del supermercado lo sucedido para advertir el riesgo del líquido volcado en el piso. Según la trabajadora, el encargado la autorizó a agarrar otro detergente , ya que se trataba de un producto abonado previamente.

Unos días más tarde, fue convocada por los responsables del supermercado, que le comunicaron que había sido despedida por justa causa . Para la empresa, el detergente debía haberse pagado de nuevo y se trataba de una apropiación indebida del producto.

En ese contexto, la cajera, que trabajaba desde hacía más de 30 años en el mismo puesto y no tenía antecedentes disciplinarios, recurrió al sindicato de trabajadores del comercio, turismo y servicios, que también consideró que se trataba de una sanción excesiva por parte de la empresa.

Ahora, la demanda fue presentada ante el Juzgado de lo Social del tribunal de Grosseto , que deberá determinar si el despido fue proporcional a la falta. En este tipo de casos, cuando la Justicia considera que la sanción es excesiva, las consecuencias pueden ir desde la reincorporación hasta una compensación económica .

Fuente: TN