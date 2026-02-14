Entre Ríos: un jurado popular declaró culpable a dos policías por abusar sexualmente de dos adolescentes en un hogar de resguardo

NACIONALES

Luego de casi diez años de ocurrido el crimen, este sábado un jurado popular declaró culpables en Paraná, Entre Ríos, a dos policías por abuso sexual agravado a dos adolescentes en un hogar de resguardo de esa ciudad, en julio de 2016. Ambos quedarán con prisión preventiva hasta el 20 de febrero, cuando en la audiencia de cesura el juez técnico de la causa dictamine las penas.

El inicio de la causa se remonta hacia el 5 de julio de 2016, en la ciudad de Paraná. Y habrá que esperar hasta el viernes 20 de febrero próximo para que, en la misma ciudad, se termine por resolver.

Por lo pronto, desde este sábado por la mañana se confirmó que los culpables son dos: Samuel Enrique Morel y Ezequiel Alejandro García , ambos agentes de la Policía de Entre Ríos. Un jurado popular los declaró culpables del abuso sexual de dos chicas de 13 y 15 años que, ese martes de hace casi 10 años, se encontraban en un hogar de resguardo provincial de esa ciudad.

Este sábado se terminó con seis jornadas de debate a puertas cerradas en el Salón de Actos del Superior Tribunal de Justicia (STJ) de Entre Ríos, en lo que representó el primer juicio por jurados del año en la provincia. El veredicto alcanzado situó a García como autor de "abuso sexual con acceso carnal agravado por haber sido cometido por personal de las fuerzas policiales" y a Morel como partícipe necesario del mismo delito.

Ahora ambos quedaron bajo prisión preventiva en la Unidad 1 de Paraná a la espera del 20 de febrero, cuando se realizará en el mismo edificio del STJ la audiencia de cesura, en la que el juez técnico y vocal del Tribunal de Juicio y Apelaciones de Paraná, Alejandro Cánepa, leerá los argumentos de las partes y las penas para los declarados culpables.

La investigación comenzó el mismo julio de 2016. El martes 5 de ese mes, según reconstruyeron los investigadores, Morel y García abusaron sexualmente de dos chicas adolescentes que se hospedaban en la Residencia Mujercitas , dependiente del Consejo Provincial del Niño, el Adolescente y la Familia (COPNAF) de Entre Ríos. Todo habría ocurrido, en específico, en la madrugada de ese día, en un vagón de tren que funciona como Sección Guardia Especial en el predio de la exestación de trenes de Paraná.

Días más tarde, una denuncia presentada por la Defensora Penal de Niños, Niñas y Adolescentes 8 daba cuenta del (por entonces) presunto hecho. El caso amplió su notoriedad cuando una de las adolescentes abusadas, de 13 años, concurriera al Hospital Materno Infantil San Roque, de Paraná, con lesiones compatibles con abuso sexual , lo que impulsó la intervención judicial y policial.

En un inicio, la investigación situó a siete policías que fueron imputados , pero durante la Investigación Penal Preparatoria dos de esos agentes fueron sobreseídos y otros tres pidieron resolver su causa penal mediante la modalidad de juicio abreviado bajo la acusación de la comisión de un delito en flagrancia. Esos tres agentes, Emmanuel Wallington Smith, Francisco Gaitán y César Barrios, lograron la medida porque se consideró que no participaron directamente de los abusos, aunque sí se aseveró la responsabilidad funcional de ambos. Esos juicios abreviados se homologaron en noviembre de 2017.

En marzo de 2020 hubo otro cambio en la causa . El juez Alejandro Grippo declaró nula la imputación original sobre Morel, a quien habían sindicado como autor de los abusos, junto con García. Los fundamentos de la decisión judicial estribaron en que la adolescente de 15 años no formuló nunca una denuncia contra Morel, y sostuvo a lo largo del proceso que no había sido abusada por él. Por ese motivo, la acusación contra él, y que le leerán el 20 de febrero próximo será de partícipe necesario de ese abuso cuya autoría se atribuyó, este sábado, a García.

Fuente: Clarín