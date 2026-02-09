Enterrar cáscaras de palta en la planta de tomates: para qué sirve y por qué lo recomiendan

La planta de tomate es una de las más elegidas para tener en la huerta . Si queremos que de buenas frutas, hay que saber cuidarlo, por eso existen numerosos trucos que permiten su buen desarrollo. Entre todos ellos, hay uno que resalta sobre el resto: enterrar cáscaras de paltas alrededor del tomate .

Los especialistas aseguran que la respuesta está en los nutrientes que aportan al suelo y la planta. La cáscara de palta es rica en potasio , magnesio y calcio , minerales fundamentales para el desarrollo de los tomates.

Cuando se descomponen en la tierra, liberan estos elementos y mejoran la calidad del suelo , ayudando a que la planta crezca más fuerte.

La cáscara de palta funciona como un fertilizante natural si se la entierra cerca de la raíz. De esta manera, el tomate obtiene numerosos beneficios como:

Todo estos factores son clave para que los tomates no sufran de estrés hídrico ni se pudran sus raíces.

Fuente: TN