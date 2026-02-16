Ensenada: balearon a un joven en una fiesta y lo abandonaron en la puerta del hospital

Un joven de 24 años fue baleado durante una fiesta en la madrugada del domingo y apareció minutos después tirado en la vereda del Hospital Horacio Cestino de Ensenada. La víctima fue trasladada en moto por dos hombres, que escaparon a toda velocidad.

El hecho ocurrió en una reunión en la zona de Hernández y Rodríguez, en el Barrio Mosconi. Según reconstruyeron los investigadores, en medio de una fuerte discusión , uno de los asistentes recibió al menos cuatro disparos.

Hasta el momento, la principal hipótesis apunta a que se trató de un ajuste de cuentas relacionado con una disputa por drogas.

Según indicaron fuentes cercanas a la causa a NA , la víctima fue identificada como Alexis Basualdo. Tenía cuatro impactos de bala en distintas partes del cuerpo y quedó internado en el hospital Cestino, con pronóstico reservado.

Las cámaras de seguridad del hospital captaron el momento exacto en que el joven herido fue dejado a metros de la entrada del hospital por dos personas que huyeron antes de que salieran los médicos.

Investigan si lo dos hombres estuvieron involucrados en la pelea que desencadenó la balacera en plena fiesta.

Los investigadores trabajan contrarreloj para identificar a todos los responsables y esclarecer la mecánica del ataque.

El principal objetivo es determinar quién disparó y cómo se desató la violenta secuencia en la fiesta. Si bien no hay detenidos hasta el momento, no descartan avances significativos en las próximas horas.

Interviene en el hecho la Comisaría Primera de Ensenada.

