Enduro del Verano: sábado de show, carreras de ATV y Freestyle en Villa Gesell

ZONALES

Villa Gesell vive este sábado, desde las 9 de la mañana, una jornada intensa en la 31ª edición del Enduro del Verano, uno de los eventos de motociclismo y cuatriciclos más importantes del mundo. Con más de 1.300 pilotos inscriptos y una convocatoria que supera los 100 mil espectadores, el predio ubicado en el kilómetro 408 de la Ruta 11 Interbalnearia vuelve a ser epicentro de la acción.





Tras el arranque del viernes con el tradicional “Viernes de SX”, hoy el protagonismo pasa a los entrenamientos generales y a las competencias de Super ATV, además del esperado show de Freestyle.





Lo que ya dejó el viernes





La edición 2026 comenzó con el prólogo de Supercross, disputado en un trazado reducido frente a las tribunas. Las victorias fueron para el neerlandés Lars Van Berkel (Fantic) en SX1, el boliviano Carlos Padilla (KTM) en SX2 y el francés Damien Prevot (Yamaha) en SX3.





Ese anticipo marcó el tono de un fin de semana que tendrá su punto máximo mañana domingo con las carreras principales, pero que hoy ya ofrece atractivos fuertes para el público.





El programa del sábado





Desde las 9 hasta las 17 se realiza la colocación de transponders en los vehículos, paso clave para el cronometraje oficial.





Durante el mediodía se desarrollan los entrenamientos de EDV Motos y EDV ATV, mientras que desde las 13.30 comienzan las tandas de Super ATV, con entrenamientos libres, cronometrados y mantenimiento del circuito entre cada instancia.





A las 14.50 está prevista una de las competencias centrales del día: la carrera de Super ATV limitada 250cc. Luego se disputarán los heats clasificatorios, la instancia LCQ y, finalmente, a las 17.00, la final de Super ATV.





Uno de los momentos más esperados llegará a las 17.40 con el Monster Energy Freestyle Show, que promete acrobacias y saltos de alto impacto ante las tribunas colmadas.





El cierre de parque cerrado temprano está programado para las 19.40.





Operativo y controles





El Municipio desplegó un amplio operativo de seguridad con múltiples postas de control en sectores urbanos y en el acceso al predio. El ingreso principal dentro de la ciudad se realiza por Alameda 219, mientras que residentes y trabajadores de Barrio Norte identificados pueden circular por accesos específicos como Alameda 208, Alameda 209 y Boulevard Norte.





Además, se recordó la vigencia del artículo 193 bis del Código Penal, que establece penas para quienes participen en pruebas de velocidad o destreza no autorizadas, como picadas o carreras ilegales, con sanciones que pueden incluir prisión e inhabilitación para conducir.





A la espera del gran domingo





Con el circuito ya en plena actividad y miles de fanáticos recorriendo el predio, el sábado funciona como antesala de las grandes definiciones del domingo. El Enduro del Verano vuelve a confirmar su peso internacional, combinando competencia de alto nivel, espectáculo y un fuerte operativo para ordenar uno de los eventos más convocantes del calendario motor en la costa atlántica.