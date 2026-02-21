“Dejaste a mi hija sin su papá”: el desgarrador posteo de la ex del motociclista atropellado en Córdoba

NACIONALES

Cristian Martín Alanis volvía de una reunión con amigos cuando fue atropellado por una joven alcoholizada . El hecho ocurrió la noche del 14 de febrero en Río Cuarto, provincia de Córdoba.

La conductora fue identificada como Camila Zabala , de 20 años. El test de alcoholemia realizado minutos después del incidente dio positivo . Las pericias indican que manejaba a gran velocidad y que arrastró la moto unos 300 metros antes de detener la marcha.

Alanis tenía 35 años y era papá de una nena de 10. Su expareja y madre de su hija expresó su dolor en redes sociales, se dirigió directamente a Zabala en un posteo y exigió prisión perpetua .

“ Dejaste a mi hija sin su papá . No tenés idea de lo que es capaz una mamá cuando ve destrozado a un hijo. No vas a salir, te lo aseguro ”, escribió Ayelén Canoneno sobre una captura de pantalla de una foto del Instagram de la acusada.

Zabala viajaba junto a dos amigas la noche en la que atropelló a Alanis. Las tres dieron positivo al test de alcoholemia .

Un video capturado por las cámaras de seguridad de la zona registró el momento en el que el Volkswagen Golf que conducía la joven circulaba a gran velocidad casi a la par de una camioneta Volkswagen Amarok . La Justicia investiga si ambos vehículos estaban corriendo una picada.

Canoneno también se dirigió a las amigas de Camila “ Las amigas de Camila Zabala que iban en esa camioneta empiecen a comunicarse conmigo si no quieren quedar tras las rejas todas . Voy a seguir subiendo videos, nombres y apellidos”.

Antes, Ayelén Canoneno compartió en Facebook una emotiva carta que le escribió al papá de su hija tras su muerte :

“Hola Tin, ¿cómo estás? Te escribo mañana porque es lunes (y cambiamos a Marti) Pero no aguanté y te escribo hoy... Sé que donde estás seguramente estás de muy mal humor, no te puedo imaginar de otra manera, porque querés estar acá para buscar a Martí por casa y llevarla cuando salías de trabajar", escribió en su chat de WhatsApp.

“Sé que habías alquilado una casa, con patio para Apolo y con dos habitaciones para que Martí tenga su lugar, pueda hacer sus pijamadas y un quinchito de ritual con tus amigos...”

Y siguió: “Lo que no sé es cómo voy a hacer con todo lo que siente ella adentro, porque no puedo estar en su cabeza ni en su corazón pero vos sí. Yo solo veo cómo actúa y le pido que llore, grite, muerda y todo lo que se le ocurra... que no se guarde nada (sé que en la parte del grito no estás de acuerdo, porque no te gusta, pero necesito que lo saque, perdón)”

Fuente: TN