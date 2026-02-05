Encuentran muerto con tres tiros a un ex inspector de Ensenada: su cuerpo apareció en un playa de Punta Lara

NACIONALES

Un exfuncionario de Ensenada, identificado como Walter Rovetta Dorrego, fue encontrado asesinado y con tres tiros este jueves en una playa de Punta Lara.

Fuentes del caso informaron que trabajadores municipales, quienes hacían tareas de limpieza, dieron aviso a las autoridades por la aparición del cuerpo de un hombre que estaba vestido con un pantalón oscuro y una remera azul clara, se hallaba descalzo y boca arriba sobre un conjunto de piedras.

Sobre la víctima se informó que se trataba de un exinspector municipal de tránsito de la zona. Tenía 72 años, estaba jubilado y, según supo Clarín, por la mañana se había despedido de su hija.

Al lugar llegaron luego personal policial y médicos del SAME que certificaron el deceso. Junto al cuerpo se encontró una pistola calibre 22 (con martillo montado) y dos vainas servidas.

Oficiales de Policía Científica trabajaron en el lugar, realizaron las pericias correspondientes y se llevaron el cuerpo para realizar la autopsia. Fuentes del caso le dijeron a Clarín que los tiros en la panza "no lo mataron" y a partir de eso, el tercer disparo.

En un informe preliminar se indicó que el cadáver presentaba dos disparos en la zona del tórax y uno en la cabeza. Un investigador contó ante La Buena Info que "la hipótesis que se trabaja apunta a un suicidio, creemos que falló en sus primeros intentos y al quedar con sobrevida lo intentó por tercera vez”.

El caso es investigado por le fiscalía 15 de La Plata a cargo de Cecilia Corfield. Hasta ahora la calificación es “averiguación de causales de muerte”.

La hija del fallecido brindó más detalles del hecho y los mismos permanecen bajo reserva, no obstante se supo que van en línea con la línea de investigación que más se afirma: la del suicidio.

Fuente: Clarín