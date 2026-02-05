Video: científicos del CONICET registraron una medusa de 11 metros en el fondo del Mar Argentino

NACIONALES

En las profundidades del mar argentino registraron una medusa fantasma de 11 metros . Las imágenes fueron tomadas durante una campaña de exploración oceánica de zonas desconocidas del Atlántico Sur.

El hallazgo fue en el marco de la expedición “Vida en los extremos”, una iniciativa científica liderada por investigadores del CONICET y la Universidad de Buenos Aires.

La misión se desarrolló desde diciembre del año pasado hasta principios de enero de 2026 a bordo del buque laboratorio R/V Falkoor (too) que recorrió un tramo del Atlántico Sur desde el puerto de Buenos Aires hasta Tierra del Fuego .

Durante la investigación exploraron áreas como el cañón submarino Colorado-Rawson y el mayor arrecife conocido de “bathelia candida”, zonas muy poco estudiadas. En uno de esos puntos estratégicos, a 253 metros de profundidad , los especialistas detectaron un espécimen de “Stygiomedusa gigantea”, una enigmática medusa del océano profundo .

Los investigadores explicaron que “se trata de una medusa fantasma de aguas profundas, extremadamente rara, que puede crecer hasta dimensiones similares a las de un autobús escolar” –10 a 12 metros de largo–.

A diferencia con otras medusas, esta especie no tiene tentáculos urticantes, en su lugar tiene cuatro brazos bucales que se extienden hasta los 10 metros . Los utiliza para capturar plancton y peces. Su campana puede llegar al metro de diámetro .

Desde su primera descripción científica en 1910, la especie fue registrada solo 130 veces en todo el mundo , lo cual hace excepcional el nuevo avistamiento. Para los investigadores, “el episodio pone en el foco al mar argentino como un reservorio de biodiversidad poco explorado”.

María Emilia Bravo , jefa científica de la campaña, destacó el descubrimiento y remarcó la sorpresa del equipo ante la diversidad hallada en las profundidades: “ estos hallazgos refuerzan la necesidad de seguir investigando el océano profundo ”, remarca.

Fuente: TN