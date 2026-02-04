Encontraron a un hombre muerto en una casa en Mar del Plata: estaba desnudo, amordazado y maniatado

Un hombre de 53 años fue encontrado muerto en una casa de dos ambientes que alquilaba en Mar del Plata .

El hecho ocurrió en una vivienda ubicada en General Pirán, entre Juan A. Peña y Florisbelo Acosta, en el barrio Los Pinares. Fuentes policiales confirmaron que un grupo de albañiles -contratado por los dueños de la propiedad- vio el cuerpo este miércoles al mediodía y llamaron a emergencias.

De acuerdo con la reconstrucción del caso, el cuerpo estaba en el piso de la habitación. Asimismo, indicaron que el hombre estaba desnudo, maniatado, amordazado y tenía un trapo en la cara.

La causa quedó a cargo del fiscal Leandro Arévalo, quien adelantó que, por el momento, la persona responsable sería algún conocido de la víctima. Además, las pericias iniciales descartaron un caso de robo, ya que ninguna puerta o ventana fue forzada. “ Había algún desorden de una revisión no muy exhaustiva , sino de cosas muy específicas, y sobre ese panorama es que se va a empezar a tratar de desarrollar el caso", explicó Arévalo.

Con el avance de la investigación, las autoridades identificaron a la víctima como Víctor Phol , quien vivía solo y alquilaba esa casa desde hace un mes aproximadamente, según consignó La Capital de Mar del Plata .

El fiscal detalló que Víctor Phol fue a su trabajo en la Villa Marista el martes y regresó a la casa alrededor de las seis de la tarde, por lo que el delito habría sido cometido esa noche o en la madrugada de este miércoles.

En tanto, adelantó una posible causa de muerte: “Uno supone a priori que hay un indicador de asfixia, pero si hubo injerencia de algún otro tipo de medio no lo vamos a saber hasta que se realice la autopsia. Después habrá un análisis de tóxicos en sangre y orina, como para ver si hubo algún tipo de medio que pudo haber colaborado”.

El personal de la Policía Científica se encargó de los peritajes correspondientes bajo la supervisión de Arévalo. Durante esta inspección de la vivienda, descubrieron solo un faltante importante: no estaba el celular del hombre.

Por el momento, no hay ningún sospechoso identificado. Sin embargo, en el análisis preliminar de una cámara ubicada cerca de la casa, se puede observar al menos a una persona más que entró y salió del lugar en el intervalo en que habría sido cometido el crimen.

El fiscal remarcó que la causa “es un homicidio . No hay ningún tipo de duda. Lo que pasa es que es muy prematuro como para poder determinar si fue en el marco de una situación de robo, en un contexto pasional o cuestiones del momento”, citó el diario 0223.

Fuente: TN