En plena madrugada, sacó una corvina negra y se ganó una 4x4 en el “mundial de la pesca”

Una multitud de pescadores repitió el ritual que transforma a las costas del sur de la provincia en el escenario de un espectáculo único: en las playas de Tres Arroyos, a 450 kilómetros de la capital provincial, se completó este domingo el concurso “24 horas de la Corvina Negra” . El competidor local, Leandro Gabriel Gago (32) con un ejemplar de 2,853 kg se vuelve a su casa con una camioneta 4x4 cero kilómetro, el premio que los organizadores dispusieron para el ganador.

La 64° edición de este torneo considerado el “mundial” de la pesca deportiva tuvo 5.703 inscriptos que permanecieron un día completo frente al mar , caña en mano, a la espera del pique que los ubique en un codiciado podio que además del galardón, otorga jugosas recompensas.

A la 1.26 de este domingo, cuando el viento soplaba del norte, la marea ya estaba empezando a bajar y el cansancio ofrecía los primeros indicios, Gago vio que la punta de su caña se doblaba con insistencia. Comenzó a lidiar con los nervios y la ansiedad. Hasta que de la oscuridad apenas aliviada por el amarillento de la luna vio que desde el extremo de la línea colgaba un enorme ejemplar de corvina . Estaba con su grupo en la zona conocida como “La Zaranda”, cerca del famoso Faro de Claromecó, en dirección hacia el este.

“Todavía estoy en shock. Es algo que siempre soñé y llega en un momento justo de mi vida. Seguro la voy a vender para construir mi casa , pero ahora no puedo pensar”, dijo el ganador al pie del podio, frente a la sede del club organizador, en la ceremonia de premiación.

A Gago lo escoltó en el segundo escalón Martin Fauret, de Benito Juárez, quien logró un ejemplar de 2,486 kg a las 02.30 en el sector de 2° Salto y Medio. El podio lo completó Martin Testa, oriundo de Balcarce, con una pieza de 2,323 kg capturada a las 18.55 en la zona de Virgencita.

El certamen por corvina rubia quedó para Sergio Martín Quiroga, de Coronel Pringles con una pieza de 3.680 kg.

Juan Pablo Arballo, también de Tres Arroyos, logró una captura de alto peso que lo ubicó en lo más alto del clasificador: un chucho de 17,550 kg. Obtenido en el sector conocido como “Médano Blanco”.

Todos ellos se llevaron un auto de premio: las camionetas y cuatro autos Toyota Yaris.

Las extensas arenas de las playas de Orense, Claromecó y Reta (los tres balnearios que pertenecen al distrito de Tres Arroyos) se transformaron en una ciudad costera por algo más de un día. Desde bien temprano, el sábado comenzaron a desplegarse campamentos, casillas y carpas improvisadas para alojar a los competidores que tenían en persistente objetivo de lanzar anzuelos al mar entre las 15 de ese día y las 15 de este domingo.

Con un “campo de juego” que se extiende sobre 43 kilómetros frente al Atlántico, “Las 24 horas de la Corvina Negra” constituye el encuentro anual más importante de esta disciplina que congrega a bohemios, pacientes y meticulosos, pero también experimentados e improvisados que se animan al desafío.

Además de la extensión de la competencia, otros factores lo ubican -según los responsables de la organización- como el “más importante de América, en aguas abiertas”. Por ejemplo, los premios.

La cita pone en juego $ 420 millones -que incluyen tres pick ups 0 kilómetro y cuatro autos a estrenar- en tres competencias paralelas: por la extracción de corvinas negras; por obtener corvinas rubias, y por las piezas de mayor peso, de cualquier especie de pez marino.

El Club de Cazadores de Tres Arroyos es el responsable de este evento que se ubica como el más relevante encuentro deportivo de la región, al principio de cada año. “Conseguir que se anoten más de 5.500 competidores, en medio de las dificultades de un año difícil resulta un logro fundamental”, explicó el vicepresidente de la entidad, Horacio Pesalacia.

El dato que remarca el dirigente no es menor. En 1962, cuando se hizo la primera edición se inscribieron 58 participantes. El ganador de entonces, se llevó el primero premio (una heladera) con una “negra” de 19 kilos . Eran otros tiempos y los recursos naturales también tuvieron su desgaste.

“Se trata de un acontecimiento de enorme trascendencia que vuelve a poner a Claromecó, Orense y Reta, nuestras playas en el mapa nacional”, dijo a Clarín , el intendente de Tres Arroyos, Pablo Garate (UxP).

“Aunque se trata de un encuentro que organiza el Club Cazadores, desde el municipio acompañamos en todo, como tiene que ser. Las instituciones deben trabajar juntas y estos son los resultados”, agregó el jefe comunal que participó del acto de premiación.

Las autoridades comunales y provinciales aportaron logística para el operativo de seguridad. Y desde el atardecer de hoy comenzaban con las tareas de limpieza y remediación de las costas. También hubo grupos y agentes de salud para prevenir durante los casi dos días que se extendió el operativo.

Caravanas interminables de autos, camionetas, 4x4 y vehículos especiales para circular por la arena comenzaban en el atardecer el lento regreso a sus lugares de origen. Hubo competidores que llegaron de casi todas las provincias de Argentina. Y la región del sureste de la Provincia tuvo representación plena en el torneo.

Fuente: Clarín