Llevaba un mueble mal sujetado, se desprendió y mató a un hombre: debe pagar una indemnización de $4.200 millones

El 4 de diciembre de 2012, a la altura del kilómetro 127 de la Ruta Nacional Nº 5, un respaldo de cama que era transportado sin la sujeción correspondiente se desprendió de la caja de una camioneta, cruzó de carril y atravesó el parabrisas de otro vehículo que circulaba en sentido contrario, lo que provocó una absurda tragedia vial.





El objeto impactó de lleno contra el conductor -Pablo Binetti, titular de la Cooperativa de Vivienda de Luján (Covilu)- y le provocó la muerte en el acto, en un hecho que, con el tiempo, dejó de considerarse un simple siniestro vial para transformarse en un caso emblemático de negligencia y responsabilidad civil.





El responsable de la tragedia vial





Dos días más tarde, el conductor que transportaba el mueble se comunicó con una comisaría. Se trataba de Diego Martín Tufillaro, quien en ese momento era subcomisario.





Tufillaro explicó que ese día transportaba muebles en su camioneta Volkswagen Amarok, y de pronto se desprendió un respaldar de cama que provocó la muerte de Binetti. El accidente se produjo a la altura del predio de la Sociedad Rural de Suipacha.





Para un experto, no fue un accidente, “fue negligencia”





La Razón de Chivilcoy entrevistó al abogado Emmanuel Langone, quien analizó el expediente y explicó los puntos centrales de la sentencia tras un extenso proceso judicial que expuso una situación que muchos conductores desconocen. “Fueron 15 años de litigio que pusieron de manifiesto una trampa legal: el alcance real del seguro automotor”, dijo.





“El 4 de diciembre de 2012, un hombre de 44 años y sostén de familia, conducía su Toyota Hilux a velocidad permitida”, recuerda Langone. “En sentido contrario circulaba una Volkswagen Amarok. Transportaba en la caja un respaldo de cama y dos banquetas recién compradas, pero lo hacía de forma antirreglamentaria, sin medidas básicas de seguridad”.





“El desenlace fue dantesco: el respaldo se desprendió, atravesó el parabrisas del otro vehículo e impactó directamente contra el conductor. La muerte fue inmediata por un traumatismo craneoencefálico. No fue azar, fue negligencia”, remarcó.





Un largo camino en búsqueda de justicia





A fines de 2025, la Sala III de la Cámara de Apelación de Mercedes confirmó el fallo y determinó que el siniestro fue causado por el mal estibaje de la carga y por no haber contratado un seguro específico de carga y descarga.





“La póliza común cubría daños producidos por la camioneta, pero no por los objetos transportados”, señaló Langone. “Ese detalle técnico permitió que la aseguradora San Cristóbal quedara exenta de pagar. Al tratarse de un riesgo excluido, la condena recayó íntegramente sobre el patrimonio personal del conductor”, agregó.





Una sentencia y una advertencia





Respecto de los montos, el abogado subrayó la magnitud del fallo. “La demanda original en 2014 rondaba los $3,6 millones. Con la actualización de rubros e intereses, el total a febrero de 2025 asciende a $108.160.000. La Cámara elevó los valores a más de $2.350 millones y, con tasas acumuladas durante casi 15 años, el cálculo final podría superar los $4.200 millones. Una cifra que puede dejar a cualquiera en la ruina”. explicó. Sería la indemnización más alta impuesta a un particular en la provincia de Buenos Aires.





Para concluir, Langone advirtió que el caso deja una advertencia clara: “Una carga mal asegurada no sólo puede provocar una tragedia irreparable, también puede dejar a la persona responsable sin cobertura y enfrentando una deuda millonaria imposible de afrontar”.