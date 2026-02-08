Guardar ollas en el horno pasó de moda: la nueva tendencia del 2026 más práctica y estética

Durante años, el horno fue el “plan B” de muchas cocinas chicas: un lugar improvisado para apilar ollas, sartenes y tapas. Sin embargo, en 2026 esa costumbre empieza a quedar atrás. La nueva tendencia en organización prioriza el acceso rápido, el cuidado de los utensilios y una estética más limpia , con organizadores diseñados para optimizar cada centímetro del hogar.

Las cocinas actuales apuestan por el orden inteligente. Bajo mesada, alacena o incluso sobre la mesada, los nuevos sistemas permiten tener todo a la vista sin perder elegancia. El color negro mate, el metal reforzado y los diseños regulables son protagonistas.

Características clave de este tipo de producto:

Además, su estructura evita rayones, golpes y el típico “desparramo” al sacar una pieza.

Más allá del orden, este tipo de organizadores aporta un plus visual. El acabado negro y el diseño minimalista combinan con cocinas modernas, industriales o contemporáneas, transformando un problema cotidiano en un detalle decorativo.

En 2026, la funcionalidad manda. Guardar ollas en el horno ya no es sinónimo de practicidad, sino de una costumbre vieja que puede reemplazarse fácilmente. Con organizadores diseñados para este fin, la cocina se vuelve más segura, más ordenada y visualmente más agradable.

Especialistas en diseño interior y organización coinciden en que usar el horno como depósito tiene más desventajas que beneficios:

En contrapartida, los organizadores verticales y modulares se imponen como la solución estrella de este año.

Fuente: TN