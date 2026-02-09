Empezó el traslado de Bastián para que siga con su recuperación en un hospital privado de La Matanza

NACIONALES

El traslado de Bastián Jerez , el nene de 8 años que el 12 de enero pasado quedó en coma tras sufrir lesiones severas en el choque del que participaron el UTV en el que viajaba junto a su padre y una camioneta 4x4, comenzó este lunes al mediodía, cuando una ambulancia de alta complejidad fue a buscarlo al Hospital Materno Infantil de Mar del Plata.

Desde allí lo llevaron al aeropuerto local, en donde un avión sanitario de la Provincia de Buenos Aires lo llevará hasta el aeródromo de La Matanza. Todo el operativo está a cargo del Sistema Integrado de Emergencias Sanitarias bonaerense.

"Gracias, gracias por todo, voy a acompañar a Basti", dijo Macarena Collantes, la madre del nene. A la mujer, que acompañó a la camilla de su hijo hasta que fue subida a la ambulancia, se le permitió ser parte del vuelo para acompañarlo. Llevaba un peluche azul que con el que se subió a la parte delantera del vehículo, junto con los médicos y enfermeros que lo acompañan en el viaje.

El equipo completo que realiza el traslado está compuesto por un médico y un enfermero a bordo del avión sanitario, más las ambulancias UTIM (Unidades de Terapia Intensiva Móviles) que lo llevan por tierra, tanto en Mar del Plata como en Buenos Aires, informaron fuentes del ministerio de Salud de la Provincia.

Agregaron que en 2025 se hicieron más de 100 vuelos sanitarios de alta complejidad y que, en este caso, ante la evolución de la salud de Bastian, el traslado es seguro y se decidió hacerlo para que "pueda continuar su recuperación en un hospital más cercano a su familia".

En la puerta del hospital marplatense también estaba Maximiliano Jerez, el papá de Bastian, que los despidió con un abrazo y viajará al Gran Buenos Aires para reencontrarse con ellos por la tarde.

Según trascendió, está previsto que el vuelo aterrice a las 13.35 en el Aeródromo de La Matanza. Luego, otra ambulancia lo trasladará al Hospital Italiano de San Justo, en donde seguirá con su recuperación. Allí se atenderá a través de la cobertura de salud familiar y estará más cerca de su hogar en la localidad de Moreno.

De acuerdo con lo informado en los últimos días, la decisión del traslado se tomó "dada la estabilidad clínica" de Bastián.

El viernes, el Ministerio de Salud bonaerense había destacado que el IOMA "gestionó su derivación a un efector privado que cuenta con las condiciones asistenciales necesarias que permitirán iniciar una nueva etapa en su proceso de recuperación ".

En esa ocasión, desde la Provincia habían sostenido también que "tras varios días de evolución clínica sostenida y sin requerimiento de nuevas intervenciones de alta complejidad ", la derivación sería a "un establecimiento que reúna las condiciones necesarias para continuar su tratamiento clínico y su recuperación motora, en un centro más cercano a su entorno familiar".

Bastián comenzó a mostrar signos de evolución desde el martes de la semana pasada, cuando su mamá contó que se había despertado del coma en el que se encontraba. Según informó ese día a través de un posteo de Instagram, su hijo también había reconocido a su familia. "Jamás dudé de tu grandeza y de tu fortaleza. Me hiciste la mamá más feliz del mundo", escribió en ese momento la mujer en sus redes sociales. Además, indicó que su hijo les regaló "muchas sonrisas y caritas de enojado" .

El traslado de Bastián se produce a una semana de su séptima cirugía, el lunes pasado, en la que se efectuó "el reemplazo de la válvula de derivación externa por una válvula de derivación ventrículo-pleural, con el objetivo de optimizar el manejo del drenaje del líquido cefalorraquídeo". Es que además de las lesiones abdominales que fueron tratadas en los días siguientes del choque en Pinamar, una vez que arribó a Mar del Plata presentó complicaciones por lesiones cervicales y cerebrales.

Al mismo tiempo que se produce el traslado, a casi un mes del choque, continúa la causa judicial a cargo del fiscal Sergio García de Pinamar, en la que tanto el papá de Bastián como los conductores de la Amarok y la del UTV que chocaron en la cima del médano en la zona conocida como “La Frontera” se encuentran imputados.

Fuente: Clarín