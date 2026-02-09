MADARIAGA: Intimaron a Vía Bariloche a entrar a la terminal de ómnibus

MADARIAGA





La Dirección de Defensa del Consumidor de General Madariaga intimó a la empresa de transporte Vía Bariloche por reiterados incumplimientos en la prestación del servicio y por la difusión de información considerada falsa hacia los pasajeros. La actuación se inició de oficio luego de constatar que las unidades no estarían ingresando a la Terminal de Ómnibus ubicada en Belgrano y Urrutia, realizando el ascenso y descenso en paradas no autorizadas sobre la vía pública.





Según se indicó, esta situación ya había sido advertida y denunciada en otras oportunidades por el organismo municipal. Sin embargo, el conflicto sumó un hecho puntual que encendió nuevas alertas. El pasado 30 de enero, un pasajero denunció que el conductor de un micro afirmó que la empresa no entraba a la terminal por una supuesta prohibición de las autoridades locales.





Desde el área fueron categóricos al desmentir esa versión. Señalaron que no existe ninguna orden oficial que impida el ingreso y que, por el contrario, el Municipio exige que las unidades cumplan el recorrido establecido para resguardar la seguridad y garantizar un trato adecuado a los usuarios.





A través de una Disposición Preventiva, Defensa del Consumidor ordenó a la firma restablecer de manera inmediata el ingreso de todos los servicios a la terminal. Además, intimó a la empresa a identificar al chofer que habría transmitido la información incorrecta y a realizar una rectificación formal ante la autoridad municipal.





El organismo también advirtió que, en caso de persistir el incumplimiento, podrán aplicarse las sanciones más severas contempladas en la Ley Nacional de Defensa del Consumidor y en la normativa provincial vigente.





Con esta medida, el Municipio ratificó su postura de velar por los derechos de los vecinos y exigir que el servicio de transporte se brinde en condiciones de seguridad, transparencia y respeto a la normativa.