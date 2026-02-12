El video del brutal ataque de la Banda del Millón a la abuela influencer: “Callate porque te matamos”

“Callate porque te matamos”. Esa fue la violenta advertencia que le hicieron dos de los ladrones menores de edad que sorprendieron en plena madrugada a Mónica Mancini, una abuela influencer de 82 años que fue víctima de la denominada Banda del Millón .

Parte de la tortura que sufrió la jubilada quedó registrada en una cámara de seguridad que tenía en su habitación. Fueron en total casi dos horas las que estuvieron los ladrones dentro de la casa de la mujer, ubicada en Martínez, San Isidro, en la zona norte del Gran Buenos Aires.

La mujer fue sorprendida en plena madrugada del viernes 9 de enero. El reloj marcaba las 3.57 cuando la mujer se topó de manera violenta con dos de los tres sospechosos que entraron a su casa, luego de saltar la reja y trepar por el techo.

Mancini gritó, pero el asaltante rápidamente la tomó de ambos brazos y la tiró al suelo. En una misma acción le advirtió: “Callate porque te mato”.

Detrás de él ingresó su cómplice. Tenía guantes negros, un morral y tapó su cara con un pasamontaña. Mientras, el primer sospechoso estaba arriba la de mujer y la seguía amenazando.

“Callate porque te matamos. Dame la plata”, le gritó varias veces.

El segundo ladrón entró a la habitación con un cuchillo tipo tramontina en su mano derecha y un celular en la izquierda. Dio un vistazo rápido y general al lugar y se cubrió con una capucha.

De inmediato, el primer joven tomó el teléfono y comenzó a hablar . “Acá está la señora, decile cómo se llama”, dijo.

Del otro lado de la videollamada estaba Brandon Imanol Brites (19), líder de la Banda del Millón, quien se encuentra detenido en la Unidad Penitenciaria N° 45 de Melchor Romero , también por ser el autor intelectual de al menos 11 robos similares.

Brites los alertó que había cámaras de seguridad en el lugar . Fue entonces que uno de ellos se dirigió hasta un mueble y corrió la cámara, para que no quede registro del ataque.

Según la investigación, a cargo del fiscal general adjunto de San Isidro, Patricio Ferrari, la brutalidad no quedó ahí, sino que volvieron a decirle que la iban a quemar con agua caliente o secuestrarla si no les daba el dinero y joyas que tenía.

A Mancini le robaron joyas, euros y dinero en efectivo. Como les parecía poco, también le vaciaron sus cuentas bancarias y de billeteras virtuales.

“Se transfirieron 10 millones de pesos” , confió a Clarín una fuente de la investigación.

El 30 de octubre, dos meses antes del robo, ladrones intentaron ingresar a la misma casa, pero un vigilador privado se dio cuenta y pudo llamar a la policía, por lo que no llegaron a concretar el hecho.

Mónica Mancini es una jubilada de 82 años conocida por sus posteos en la red social Instagram, conocido como @moni.datadeabuela.

“Te comparto todo lo que aprendí en mis 80 años. Poesía, cocina, música , química y muchos más!”, se presenta en su perfil, que tiene más de 212 mil seguidores.

La mujer se sumó a la larga lista de víctimas de la Banda del Millón , que tiene un particular modus operandi: es dirigida desde la cárcel por al menos dos jóvenes presos, Brites es uno y su compañero, Lucas Ezequiel Merels (20).

La organización criminal, que tiene a 11 integrantes tras las rejas y que actúa en el ámbito de la zona norte, hace inteligencia previa e ingresa a casas, donde generalmente viven adultos mayores, a quienes los reducen, amenazan y les roban.

Son más de una docena de robos, todos en zona norte. Entre las víctimas están el periodista Ángel “Baby” Etchecopar (71) y el hermano del intendente de San Isidro, Ramón Lanús (45).

También están acusados de los crímenes del empresario y proteccionista de animales Jorge De Marco (65), en marzo del 2024, y de la jubilada María Susana Rodríguez Iturriaga (81), en octubre último.

El fiscal Ferrari junto a la DDI de San Isidro comenzaron a trabajar, principalmente en los análisis telefónicos y de las cámaras de seguridad municipales.

A pesar de ser una banda sofisticada en su accionar, con el trabajo previo de campo y en la ejecución de los hechos, cometieron un error de principiantes: dejaron registrado el CBU utilizado para transferir el dinero de la jubilada Mancini.

El resultado de las pericias indicó que Brandon Brites estuvo detrás del brutal ataque. La cabeza de la Banda del Millón operó desde la celda 9 del Pabellón 9 de la Unidad Penitenciaria N° 45 de Melchor Romero, donde se encuentra detenido.

Allí fue allanado por personal de la DDI de San Isidro. Le secuestraron un celular que será peritado.

“Es la cuarta vez que se lo allana”, dijo un investigador sobre Brandon, quien sumó una nueva imputación.

Meses atrás, el mismo detective describió a Brandon como “un chico muy cínico y con un nivel de inteligencia superior a la media del resto de sus cómplices”.

Por el robo a Mancini, y por otro asalto a otra vivienda que ocurrió el 9 de enero, fue imputado Merels, otro de los integrantes de la organización criminal.

La investigación continúa para dar con los tres sospechosos que ingresaron a la casa de la influencer. Ya fueron identificados y se encuentran prófugos con pedido de captura, precisaron fuentes del caso.

