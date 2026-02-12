Lomas del Mirador: detuvieron a un colectivero por atropellar y matar a una nena de cuatro años

NACIONALES

Un colectivero de la empresa Almafuerte fue detenido en las últimas horas, luego de haber atropellado y matado a una nena de cuatro años cuando iba cruzando la calle junto a su familia en Lomas del Mirador.

La dramática secuencia ocurrió en apenas un instante y quedó grabada por una cámara de seguridad. La pequeña iba cruzando junto a otras dos personas por la esquina de Díaz Vélez y Hernandarias. Allí, un interno de la línea 218 dobló a su izquierda sin detenerse para darle prioridad de paso a los peatones.

La rueda delantera mordió el vestido de la pequeña , que cayó al suelo y fue aplastada por los neumáticos traseros. De acuerdo con Primer Plano Online , la menor murió en el acto producto de las lesiones.

La fiscal Alejandra Núñez, de la UFI N.° 8 de La Matanza, solicitó la inmediata detención del colectivero. Le imputa el delito de homicidio culposo por conducción imprudente.

Fuente: Clarín