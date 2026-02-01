El resumen de Boca vs Newell's: el equipo de Claudio Úbeda, con Ascacibar como titular, volvió al triunfo en el Torneo Apertura 2026

NACIONALES

Boca volvió a la victoria este domingo ante Newell's en la Bombonera con los debuts del Ruso Ascacibar y de Ángel Romero. El equipo de Claudio Úbeda se repuso luego del golpazo de la segunda fecha ante Estudiantes. Blanco abrió el marcador luego de una buena asistencia del Changuito Zeballos que lo dejó solo para que se la picara a Gabriel Arias. Después, Paredes aumentó la distancia luego de la intervención del VAR que provocó que Herrera cambiara la sanción de tiro libre por penal. Con esta victoria, el Xeneize suma seis puntos y se mantiene a tiro en zona de playoffs y en la tabla general.

¡GOL DE BOCA! Paredes, de penal, pone el 2-0 ante Newell's en La Bombonera. pic.twitter.com/jogMnljnP6

¡DARÍO HERRERA REVISÓ LA INFRACCIÓN SOBRE ÁNGEL ROMERO Y HAY PENAL PARA BOCA EN LA BOMBONERA! 📺 ESPN Premium | Suscribite al Pack Fútbol en https://t.co/7jYILYACXi pic.twitter.com/2in0Y96Jdo

¡¡JUSTO UN EX CANALLA!! ¡¡BLANCO SE LA PICÓ A ARIAS Y MARCÓ EL 1-0 DE BOCA ANTE NEWELL'S EN LA BOMBONERA!! 📺 ESPN Premium | Suscribite al Pack Fútbol en https://t.co/7jYILYACXi pic.twitter.com/QY1krM1UY5

Fuente: Clarín