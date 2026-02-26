El día que la cara de “El Mencho” apareció en un embarque de cocaína en el puerto de Zárate

NACIONALES

Sobre un fondo blanco la foto del mexicano Nemesio Oseguera Cervantes , "El Mencho" -jefe del cartel Jalisco Nueva Generación- marcaba la extrema calidad de la cocaína. Allí estaba su cara en primer plano, con su mirada fría y sus bigotes, como un aparente mensaje entre el vendedor y el comprador de la mercancía.

Los cinco bolsos -que contenían 149 panes con 165,61 kilos de cocaína boliviana -fueron detectados el jueves 31 de marzo de 2022 en el puerto de Zárate y el cargamento finalmente se secuestró un mes después en Tenerife, España, tras una entrega controlada coordinada por el juez federal Adrián González Charvay.

El caso se llamó "Promesas del Este" porque los dos principales jefes de la banda eran un serbio y un yugoslavo. La cocaína viajó en el buque Grande Francia de la empresa naviera Grimaldi (que aparece en muchos casos de tráfico hacia Europa) rumbo a España. Pero su destino final era Bélgica .

La investigación, a cargo de la Dirección General de Operaciones Antidrogas de la Policía Federal, no llegó a detectar vínculos entre la droga y los carteles mexicanos (parte del cargamento tenía la foto de Al Capone también). Pero la muerte del "Mencho" en México, y la demostración del poderío de su cartel tras su caída, obligan a mirar en retrospectiva algunos episodios.

Y entre esos episodios está "Promesas del Este" y el misterio de la foto de Oseguera Cervantes.

¿Linkea ese cargamento con las actividades el cartel de Jalisco en la Argentina? En principio no, pero sí hay un dato a tener en cuenta: la droga era boliviana y ya desde hace años se dice que los mexicanos (y también los colombianos) bajaron a producir y cocinar la cocaína en Bolivia donde la DEA norteamericana no puso un pie (al menos oficialmente) en los últimos 17 años. Recién en enero pasado comenzaron los primeros contactos de "colaboración".

Se sabe que gran parte de la droga que llega o pasa por nuestro país es boliviana por un simple tema de cercanía, logística y costos . También que Bolivia es un territorio narco apetecible tanto para los carteles colombianos y mexicanos como para el primer Comando Capital (PCC) brasileño.

Entonces: la foto del "Mencho" en el puerto de Zárate ¿fue casualidad?

Por lo pronto, lo que determinó la Justicia fue que la droga pertenecía a una banda del este europeo y que su contacto en la Argentina había sido un viejo traficante bonaerense: José Damián "El Tano" Sofía , quien se hizo famoso por amenazar a la jueza federal de San Isidro, Sandra Arroyo Salgado en una causa contra su socio, Gustavo Sancho.

La reunión fue el 6 de agosto de 2021 en la oficina de Resguardo de la AFIP del puerto de Zárate. José Damián Sofía -históricamente conocido en el mundo del hampa como "El Tano"- llegó primero y comenzó a explicarle a su interlocutor el negocio de exportación de harina que estaba planeando junto un ciudadano serbio, el cual se sumaría al encuentro minutos después.

La harina en realidad iba a esconder cocaína y el interlocutor de Sofía (aunque él no lo sabía) no era un funcionario de Aduana infiel sino el agente encubierto N° 23 de la Policía Federal. De esa reunión, el serbio Bodo Ratkovic (56) se fue con una sorpresa que recién descubriría días después: su camioneta Volkswagen Amarok terminó con un dispositivo de rastreo satelital .

El aparatito no duró mucho de incógnito y, curiosamente, cuando se dio cuenta de que alguien lo seguía, Ratkovic no sospechó ni de la Policía ni de la Justicia ni de la DEA. Apuntó directamente a Sofía, hombre al que había conocido vía la colombiana Mónica Liliana Gutiérrez Valencia. El serbio pensó que Sofía lo quería seguir para mexicanearlo. Entonces lo despachó del negocio.

Fue así que de repente José Sofía desapareció de la causa 7617/2021 que llevaba adelante el juez federal de Campana Adrián González Charvay, abierta a partir de la denuncia de un informante identificado con el numero 404.

Esa causa -llamada "Promesas del Este"- terminó con siete detenidos que en 2024 fueron condenados por el Tribunal Oral federal N° 4 de San Martín a penas de entre 3 y 10 años de prisión. El caso concluyó con una perlita:

Tras sufrir un ACV en la cárcel de Ezeiza, el serbio Ratkovic logró que se le otorgara el arresto domiciliario. Así partió -con tobillera electrónica- a vivir en Villa Tranquila con su novia argentina. Decía que estaba en silla de ruedas, pero aun así escapó.

Su mala fama salvó al "El Tano" Sofía de caer por la droga que llevaba la cara de "Mencho". Pero su destino judicial le tenía preparada otra cosa: González Charvay siguió investigándolo y el 26 de agosto de 2022 lo detuvo con una banda de siete personas, entre ellos su hijo Gastón (34).

Lo que encontró el juez en dos depósitos de Rosario fue un premio gordo: 1.658,3 kilos de cocaína distribuidos en 1.114 paquetes que iban a ser exportados a Dubai en una carga de cereales para alimento animal. Sofía terminó condenado en 2023 a 11 años de prisión por ese cargamento.

Redactora de Policiales, especializada en Narcotráfico

Fuente: Clarín