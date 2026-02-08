Edgar Morin, filósofo: “La vida es un combate entre la prosa y la poesía”

NACIONALES

La vida podría resumirse como el tránsito de un estado a otro. El detalle está en todo lo que pasa entre el nacimiento y la muerte.

La existencia derivó en múltiples reflexiones a lo largo de la historia. Varias de las mentes más brillantes intentaron abordarla y sugerir un método para vivir de la mejor forma posible .

Una de esas mentes fue el filósofo Edgar Morin , quien dijo en El País : “ La vida es un combate entre la prosa y la poesía. Cada uno debe intentar vivir poéticamente. Cultivar la parte poética de la vida es vivir. Lo otro es supervivencia ”.

Esta reflexión plantea un dilema fundamental sobre la existencia: entre lo rutinario, lo obligatorio y lo funcional por un lado, y lo profundo, lo vibrante y lo significativo por el otro. La frase invita a considerar qué dimensión privilegiamos cotidianamente y qué implica realmente vivir con plenitud.

La tensión planteada por el filósofo entre la prosa y la poesía atraviesa tanto la experiencia de cada individuo como los aspectos culturales que lo rodean. ¿Cómo equilibrar lo que debemos hacer con lo que sentimos? ¿Qué papel juega la creatividad, la emoción y el sentido estético en una vida que, en apariencia, demanda principalmente eficiencia y utilidad?

A partir de esta reflexión, se vuelve pertinente preguntarse si la vida humana puede reducirse a resolver problemas y satisfacer necesidades materiales, o si, en cambio, existe un espacio irrenunciable dedicado a aquello que nos conecta con sentido, belleza y humanidad.

El uso del término “combate” sugiere que estas dimensiones no se integran mecánicamente, sino que están en constante tensión: lo que se necesita para existir puede opacar o desplazar aquello que hace sentir a las personas vivas. El desafío, y la invitación que planteó Morin, consiste en reconocer esa tensión y cultivar deliberadamente los aspectos que conecten con la profundidad de la experiencia humana , sin relegarlos al margen de lo estrictamente utilitario.

Edgar Morin es un filósofo y sociólogo francés nacido en 1921 , reconocido por su obra en torno al llamado pensamiento complejo y por sus reflexiones sobre la condición humana contemporánea.

A lo largo de más de ocho décadas, Morin exploró cómo comprender la realidad (social, cultural, científica y existencial) en su totalidad interrelacionada , rechazando explicaciones simplistas y proponiendo un enfoque transdisciplinario que articula conceptos aparentemente opuestos. Su trabajo ha atravesado disciplinas como la sociología, la epistemología, la educación y la ecología, buscando entender la complejidad de la vida humana y sus desafíos actuales .

Una parte destacada de su pensamiento se centra en distinguir entre mera supervivencia y vida plena , lo que invita a no reducir la existencia a obligaciones mecánicas, sino a cultivar la dimensión poética de la vida: amor, fraternidad, comunión social y sentido estético . Para Morin, esa apertura poética es esencial para que la vida tenga riqueza y profundidad, más allá de la esfera funcional.

Fuente: TN