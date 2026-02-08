Detuvieron a dos acusados por el crimen del policía retirado en Merlo: uno tiene 17 años

NACIONALES

Como parte de la investigación por el asesinato de Julio César Reyes , un exagente de la Policía Federal que fue asaltado en la localidad bonaerense de Merlo, la Justicia detuvo a dos sospechosos , de 21 y 17 años.

El crimen ocurrió el martes, alrededor de las 3 de la madrugada, cuando la víctima estaba con su esposa tomando mates en el quincho de su casa, ubicada en la calle Medrano al 300. En un momento, el expolicía se dio cuenta de que se había quedado sin cigarrillos , por lo que fue a buscar un paquete que tenía guardado en el auto, que estaba estacionado enfrente, a unos 20 metros.

La investigación reconstruyó que dos delincuentes habían robado horas antes un auto Fiat Argo de color blanco. Después, mientras buscaban a otra víctima para asaltar, se encontraron con Reyes, que cruzaba para llegar hasta su vehículo.

La hipótesis que maneja la Policía indica que los agresores se acercaron hasta el exagente y lo interceptaron para robarle la billetera. En ese forcejeo, Reyes disparó un arma de fuego para defenderse , pero los sospechosos lo atropellaron y arrastraron unos metros.

A pesar de que la víctima fue trasladado de urgencia al Hospital Eva Perón de Merlo, murió por un “ shock hipovolémico producto de múltiples traumatismos ”, de acuerdo a lo que determinó la autopsia.

Poco después, el Fiat Argo fue encontrado abandonado sobre la calle Alcalde Loza al 2100, hasta donde las cámaras de seguridad siguieron el rastro de los delincuentes, según informó Primer Plano Online .

En la madrugada del viernes, luego de una serie de allanamientos, la Policía detuvo a Facundo Eduardo Canosa , de 21. Estaba escondido en una casa de la calle Sulivan al 2500, en Merlo.

Más tarde, cayó el segundo sospechoso, un adolescente de 17 años que quedó a disposición de la Fiscalía N°2 de Responsabilidad Penal Juvenil, a cargo del fiscal Pablo Cabrejas.

Ambos se negaron a declarar y se les inició una causa por “robo agravado por el uso de arma de fuego y robo agravado por haber sido cometido en poblado y en banda, portación ilegítima de arma de fuego de uso civil y homicidio agravado”.

Fuente: TN