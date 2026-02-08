Carolina Ruiz Vega, entrenadora personal: “Caminar con los brazos activos mejora la postura y la estabilidad”

NACIONALES

Al momento de recomendar actividades de bajo impacto , caminar es una de las opciones más sugeridas. Si bien parece un ejercicio sencillo, se puede sacar más provecho del que se imagina ajustando la postura .

Se suele pensar que caminar está solo relacionado con las piernas. Sin embargo, toda la disposición del cuerpo influye en la acción.

Así lo explicó la entrenadora personal Carolina Ruiz Vega, quien compartió una serie de recomendaciones para mejorar los recorridos .

Para Ruiz Vega, quien se dedica a acompañar la preparación física de distintas personas a través de Carobicos, la clave está en activar los brazos. Así se logra una postura más erguida, mayor estabilidad y una zancada mucho más fluida.

“Al caminar, los codos deben mantenerse ligeramente flexionados , en torno a los 85-90 grados, para que el movimiento de los brazos acompañe al de las piernas y favorezca una zancada más fluida”, explicó Ruiz Vega en Telva .

La coordinación entre brazos y piernas es fundamental: “ Balancear los brazos de forma natural, sincronizándolos con las piernas, mejora la cadencia y ayuda a mantener el equilibrio del tronco ”, agregó la entrenadora.

A través de distintos estudios, se comprobó que el balanceo de los brazos tiene un impacto positivo en el coste de energía y en el desplazamiento: lo reduce, en el primer caso, y lo mejora, en el segundo. Este último aspecto también influye en las rotaciones del tronco, propiciando una dinámica más armónica y coordinada.

Los expertos sugieren que es fundamental entender la caminata como un todo. Es clave disponer todo el cuerpo durante ese proceso. “Uno de los errores más habituales es caminar encorvado o con los hombros elevados; lo ideal es mantener la espalda erguida , los hombros relajados y el abdomen ligeramente activado ”, recomendó Ruiz Vega.

En cuanto a las piernas, la entrenadora aconsejó: “La pierna que avanza debe mantenerse recta, sin rigidez, desde que el pie toca el suelo hasta que queda justo debajo del cuerpo, lo que reduce el rebote y hace la marcha más eficiente”.

“Lo más adecuado es apoyar primero el talón y después rodar el pie suavemente hacia los dedos, terminando el gesto con un pequeño empuje final”, detalló la especialista.

Fuente: TN