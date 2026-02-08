Home Ads
NACIONALES

Poner ramas de canela en la ventana: qué beneficios tiene y para qué se usa

Redacción CNM febrero 08, 2026

La canela es mucho más que una especia usada en la cocina. En los últimos tiempos, un truco se volvió popular para potenciar esos efectos: poner algunas ramas en la ventana .

Esta técnica es ideal para quienes buscan un hogar más cálido, perfumado y libre de insectos , sin gastar de más ni usar productos químicos.

El secreto está en el aroma intenso y agradable de la canela, que funciona como un repelente natural .

De acuerdo a la aromaterapia y las creencias populares, su fragancia también se asocia con la protección, la abundancia y la limpieza energética .

Para mantener el efecto, lo ideal es renovar las ramas cada 15 a 20 días , o cuando notes que ya no largan aroma.

Fuente: TN


