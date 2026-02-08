Poner ramas de canela en la ventana: qué beneficios tiene y para qué se usa

La canela es mucho más que una especia usada en la cocina. En los últimos tiempos, un truco se volvió popular para potenciar esos efectos: poner algunas ramas en la ventana .

Esta técnica es ideal para quienes buscan un hogar más cálido, perfumado y libre de insectos , sin gastar de más ni usar productos químicos.

El secreto está en el aroma intenso y agradable de la canela, que funciona como un repelente natural .

De acuerdo a la aromaterapia y las creencias populares, su fragancia también se asocia con la protección, la abundancia y la limpieza energética .

Para mantener el efecto, lo ideal es renovar las ramas cada 15 a 20 días , o cuando notes que ya no largan aroma.

