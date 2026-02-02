Dos niños de 2 y 4 años y una mujer murieron en Devoto por una fuga de gas

Una mujer y dos niños murieron este lunes en una vivienda del barrio de Devoto por una fuga de gas. Se trataría de una niñera y dos hermanos de 2 y 4 años que tenía a su cuidado.

Fuentes de la Policía de la Ciudad de Buenos Aires precisaron que personal de la comisaría vecinal se trasladó a una vivienda de la calle Mercedes al 4400 , tras el llamado de una mujer que había encontrado inconscientes a la empleada y sus dos hijos.

Tras el aviso, el SAME se presentó en el lugar, en donde constataron la muerte de la mujer, de 32 años, y dispuso el traslado de los menores al Hospital Zubizarreta en donde, según se indicó, más tarde murieron .

En el lugar también intervino personal de Bomberos de la Ciudad y de la empresa Metrogas, que procedieron al corte del suministro.

Fuente: Clarín