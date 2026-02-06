Dos motochorros quisieron robar un auto, la dueña estaba adentro y quedó enganchada del cinturón de seguridad

NACIONALES

Un violento intento de robo tuvo lugar durante la tarde del jueves en Mar del Plata, cuando dos motochorros tiraron a una mujer de su auto para robárselo , pero al quedar enganchada con el cinturón de seguridad , el ataque se vio frustrado.

El hecho se registró a las tres de la tarde en la intersección de las calles Victoriano Montes y Belgrano, en el barrio Los Andes.

Según puede verse en la grabación realizada por las cámaras de seguridad, dos ladrones abordaron la camioneta de la mujer , que se encontraba estacionada. Uno de ellos, logró abrir la puerta y empujó a la dueña del vehículo, que cayó sobre el asfalto.

Pero para sorpresa de los asaltantes, la mujer quedó enganchada al cinturón de seguridad , lo que impidió que los ladrones pudieran escaparse con el auto.

Ante los gritos de parte de la víctima, varios vecinos no tardaron en acercarse al coche, generando que ambos motochorros escapen corriendo del lugar .

La mujer sufrió varias heridas, fue asistida al instante y se encuentra fuera de peligro .

La Justicia, por su parte, se encuentra revisando las filmaciones para poder descifrar la identidad de los asaltantes y dar con su paradero .

Fuente: TN