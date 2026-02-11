Home Ads
NACIONALES

Dónde hay que colocar un vaso con agua para que absorba las malas energías de la casa, según el Feng Shui

Redacción CNM febrero 11, 2026

Home Ads

De acuerdo con las creencias del Feng Shui , la antigua filosofía china, existen objetos y elementos que influyen directamente en las energías de una persona y que podrían afectarlas tanto negativa como positivamente.

Para las prácticas de esta filosofía, los elementos simples del hogar ocupan un lugar clave y tienen un significado especial. Uno de ellos es el vaso con agua , que no solo se utiliza a diario, sino que también funciona como un poderoso neutralizador energético dentro de la casa.

Al agua se le atribuyen propiedades relacionadas con la limpieza energética, la absorción de malas vibraciones y el restablecimiento del equilibrio, aunque se deben respetar ciertos pasos y ubicaciones específicas para que cumpla su función correctamente.

Para que el vaso con agua pueda absorber las malas energías y armonizar el ambiente, el Feng Shui sugiere prestar atención a estos puntos clave y, en especial, al lugar donde se lo coloca:

Bien ubicado, un simple vaso con agua puede convertirse en una herramienta poderosa para limpiar el ambiente, absorber malas energías y restablecer el equilibrio del hogar, siempre que se sigan las recomendaciones del Feng Shui y se mantenga el hábito de renovarlo a diario.

Fuente: TN


Home Ads

Home Ads
GENERAL JUAN MADARIAGA El Tiempo
Tags