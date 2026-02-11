Dónde hay que colocar un vaso con agua para que absorba las malas energías de la casa, según el Feng Shui

De acuerdo con las creencias del Feng Shui , la antigua filosofía china, existen objetos y elementos que influyen directamente en las energías de una persona y que podrían afectarlas tanto negativa como positivamente.

Para las prácticas de esta filosofía, los elementos simples del hogar ocupan un lugar clave y tienen un significado especial. Uno de ellos es el vaso con agua , que no solo se utiliza a diario, sino que también funciona como un poderoso neutralizador energético dentro de la casa.

Al agua se le atribuyen propiedades relacionadas con la limpieza energética, la absorción de malas vibraciones y el restablecimiento del equilibrio, aunque se deben respetar ciertos pasos y ubicaciones específicas para que cumpla su función correctamente.

Para que el vaso con agua pueda absorber las malas energías y armonizar el ambiente, el Feng Shui sugiere prestar atención a estos puntos clave y, en especial, al lugar donde se lo coloca:

Bien ubicado, un simple vaso con agua puede convertirse en una herramienta poderosa para limpiar el ambiente, absorber malas energías y restablecer el equilibrio del hogar, siempre que se sigan las recomendaciones del Feng Shui y se mantenga el hábito de renovarlo a diario.

Fuente: TN