Home Ads
NACIONALES

Los colibríes irán en masa a tu jardín todos los días en febrero si dejás esto en una bandeja

Redacción CNM febrero 11, 2026

Home Ads

Durante febrero, uno de los meses de mayor actividad para los colibríes , estas pequeñas aves buscan fuentes constantes de alimento para sostener su altísimo gasto de energía. En ese contexto, hay un recurso sencillo y económico que puede hacer que visiten tu jardín todos los días: agua con azúcar , colocada en una bandeja o bebedero.

Lejos de ser un truco aislado, se trata de una práctica recomendada por especialistas en aves, siempre que se haga de manera responsable y con los cuidados necesarios.

Lo que más atrae a los colibríes es una mezcla de agua y azúcar blanca , que imita el néctar natural de las flores.

La preparación es simple: se hierve el agua, se disuelve el azúcar y se deja enfriar por completo antes de colocarla en el recipiente. No se debe agregar colorante, miel ni edulcorantes , ya que pueden resultar perjudiciales para las aves.

Para que los colibríes se acerquen con frecuencia, es clave elegir bien el lugar:

En pocos días, los colibríes identifican el punto como una fuente segura de alimento y regresan a diario.

El calor acelera la fermentación del agua con azúcar. Por eso, se recomienda:

Un mantenimiento adecuado es clave para no afectar la salud de las aves.

Durante febrero, los colibríes están en plena actividad reproductiva y alimenticia. Su metabolismo es extremadamente rápido y necesitan alimentarse varias veces al día, lo que aumenta las probabilidades de verlos con frecuencia si encuentran una fuente confiable.

Además, en zonas urbanas o con pocas flores, los bebederos caseros se convierten en un complemento fundamental.

Fuente: TN


Home Ads

Home Ads
GENERAL JUAN MADARIAGA El Tiempo
Tags