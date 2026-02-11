Los colibríes irán en masa a tu jardín todos los días en febrero si dejás esto en una bandeja

Durante febrero, uno de los meses de mayor actividad para los colibríes , estas pequeñas aves buscan fuentes constantes de alimento para sostener su altísimo gasto de energía. En ese contexto, hay un recurso sencillo y económico que puede hacer que visiten tu jardín todos los días: agua con azúcar , colocada en una bandeja o bebedero.

Lejos de ser un truco aislado, se trata de una práctica recomendada por especialistas en aves, siempre que se haga de manera responsable y con los cuidados necesarios.

Lo que más atrae a los colibríes es una mezcla de agua y azúcar blanca , que imita el néctar natural de las flores.

La preparación es simple: se hierve el agua, se disuelve el azúcar y se deja enfriar por completo antes de colocarla en el recipiente. No se debe agregar colorante, miel ni edulcorantes , ya que pueden resultar perjudiciales para las aves.

Para que los colibríes se acerquen con frecuencia, es clave elegir bien el lugar:

En pocos días, los colibríes identifican el punto como una fuente segura de alimento y regresan a diario.

El calor acelera la fermentación del agua con azúcar. Por eso, se recomienda:

Un mantenimiento adecuado es clave para no afectar la salud de las aves.

Durante febrero, los colibríes están en plena actividad reproductiva y alimenticia. Su metabolismo es extremadamente rápido y necesitan alimentarse varias veces al día, lo que aumenta las probabilidades de verlos con frecuencia si encuentran una fuente confiable.

Además, en zonas urbanas o con pocas flores, los bebederos caseros se convierten en un complemento fundamental.

