“Dio su vida”: la emotiva despedida de los compañeros del policía atropellado por ladrones en Avellaneda

Un hombre llamó al 911 para reportar el robo de su Chevrolet Tracker negra en Quilmes. La alerta se disparó y la Policía ubicó a los sospechosos. El sargento de la Bonaerense Alejandro Núñez comenzó a perseguirlos en una moto policial. En avenida Belgrano y Gutiérrez, Villa Domínico, se puso delante de la camioneta y los ladrones lo chocaron y lo hicieron impactar contra otro auto.

El crimen de Núñez ocurrió el lunes por la tarde en Avellaneda y menos de 24 horas después se realizó su despedida en una casa velatoria de Lanús este. Allí esta mañana se vio una importante presencia policial. Entre ellos muchos miembros de la Policía Motorizada, de la que formaba parte el sargento fallecido desde hace seis años y era padre de cuatro hijos.

“Era un tipazo”, le dijo a Clarín un ex compañero de División suyo, que esperaba en la vereda de enfrente.

A medida que pasan los minutos, más policías llegan a la despedida de Núñez. “Un tipo que dio su vida, que es el bien más preciado que tiene una persona”, dijo otro agente.

Dicen que era un apasionado de su trabajo. Brian (32) y Sebastián (43) salen de la sala velatoria y doblan en la esquina. Se miran y ríen cuando se les pregunta por Núñez porque tienen “demasiadas anécdotas". Ahora hace 8 años que no trabajan juntos -ambos se dieron de baja- pero antes, compartieron su etapa de formación antes de ser oficial, cuando todavía eran cadetes. “Toda la vida fue un ser humano increíble, mirá la cantidad de gente que movilizó” , señalaron.

Nuñez fue de la misma camada que Brian y Sebastián. De hecho, se recibieron juntos hace 11 años. “Compartimos desde el internado, capacitaciones, el aprendizaje desde el día uno y aunque hoy no estamos en la vereda de la policía estamos acompañando a la gente que lo conocía”. Luego de recibirse, Alejandro empezó a trabajar como oficial de policía arriba de un patrullero, caminando.

Empezó su camino en la Policía Local de Avellaneda. Desde el Comando de Patrullas vieron su trabajo y lo sumaron a la Motorizada junto a otros efectivos. Seis años pasaron desde entonces y algunos compañeros lo recuerdan como un policía que todos los días iba a trabajar contento.

Coinciden, como si lo hubieran charlado minutos antes, en que todas las anécdotas son “una más linda que la otra porque era una persona que tenía un corazón increíble”. O sea, él era una persona corpulenta, grandota, por eso nosotros le pusimos el sobrenombre ‘Papota’, porque era gigante y aún así el corazón no le entraba en el cuerpo” .

Alejandro había ayudado en la parte de instrucción en la última camada de la Policía local de Avellaneda, donde fue compañero de Brian en la parte del centro de reentrenamiento y también estuvo a cargo del polígono virtual.

Alejandro era muy conocido en la zona. También trabajó en la Municipalidad.

Por el crimen de Alejandro Núñez hay dos detenidos, uno de ellos hospitalizado, y la Fiscalía busca determinar la implicación de otros tres.

Desde la fiscalía 3 de Avellaneda, a cargo Solange Cáceres, confirmaron a Clarín que este miércoles indagarán a los detenidos y están reconstruyendo el trayecto de la persecución con las cámaras de seguridad.

Algunos vecinos creyeron escuchar un tiroteo previo al choque. Desde la UFI 3 informaron que Núñez no habría disparado.

