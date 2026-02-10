Río Negro: padre e hija murieron tras volcar con el auto cuando volvían de sus vacaciones en Las Grutas

NACIONALES

Una tragedia sacudió al Alto Valle, en Río Negro , donde este lunes a la madrugada padre e hija murieron tras un violento vuelco en la Ruta 2 . La familia regresaba de sus vacaciones en Las Grutas con destino a General Roca .

El accidente ocurrió pasadas las 2 de la madrugada, en el sector de la rotonda de “El Solito” , en la conexión con la ruta 250 . La esposa del conductor y madre de la joven sobrevivió al choque.

Cinco personas viajaban a bordo de un Renault Kangoo cuando se produjo un despiste en el ingreso a la rotonda. La camioneta volcó, producto del impacto.

Jorge Antonio Fernández , de 52 años, murió en el acto. Su hija Lucía Fernández Tajes , de 18, quedó gravemente herida y fue trasladada de urgencia hacia Viedma . Sin embargo, en el trayecto entre Choele Choel y General Conesa , el cuerpo médico constató su muerte cerca de las 9 de la mañana.

Jorge y Lucía vivían en General Roca. La Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Nacional del Comahue emitió sus condolencias tras confirmar que Lucía era estudiante de esa casa de estudios .

Familiares de las víctimas organizaron una campaña solidaria en redes sociales para juntar fondos y poder trasladar los cuerpos desde Valle Medio hasta el Alto Valle.

A bordo de la Kangoo también viajaba la pareja y madre de las dos víctimas fatales , quien no registró lesiones. Así lo confirmó a Diario RÍO NEGRO el jefe de Tránsito de Pomona, el oficial principal José Hernández.

El resto de los ocupantes, una pareja amiga de la familia , fue trasladado al hospital de Choele Choel. El hombre ya recibió el alta médica, mientras que la mujer sufrió una fractura en uno de sus brazos y permanece en observación.

Fuente: TN