Detuvieron a un policía de Córdoba acusado de dispararle a una mujer durante una crisis psiquiátrica

Un sargento ayudante de la Policía de Córdoba, que integra el grupo especial ETER, fue detenido acusado de haberle disparado a una mujer de 49 años que atravesaba una crisis psiquiátrica y dejarla en grave estado.

El dramático episodio ocurrió el martes en el barrio Pueyrredón. La medida fue ordenada por la Fiscalía de Instrucción a cargo de la doctora Silvana Fernández, en una causa caratulada como lesiones graves calificadas y agravadas por el uso de arma de fuego.

De acuerdo a lo informado por los medios locales, los familiares de la mujer llamaron al 911 para advertir que se había atrincherado en su domicilio y que amenazaba con lastimarse con un cuchillo.

Ante la situación, personal policial de la comisaría local se trasladó al lugar, aunque los primeros intentos por disuadirla no dieron resultado, motivo por el cual se solicitó la intervención del Equipo de Tácticas Especiales Recomendables (ETER).

En medio del procedimiento, un efectivo con más de diez años de trayectoria dentro del grupo especializado realizó dos disparos con su pistola reglamentaria calibre 9 milímetros.

Como consecuencia, la mujer recibió un impacto en la zona abdominal y otro en el muslo. A causa de ello, debió ser trasladada de urgencia al Hospital San Roque, donde permanece internada en estado grave.

Luego de la recolección de testimonios, el análisis del protocolo de actuación para situaciones vinculadas a la salud mental y la revisión de las imágenes registradas por las cámaras corporales y de seguridad del operativo, la fiscal Fernández ordenó la detención del policía involucrado.

De acuerdo a lo informado por fuentes judiciales al medio El Doce , se determinó que la conducta del sargento se habría apartado de los protocolos vigentes , ya que no se logró acreditar la existencia de un riesgo inminente para terceros que justificara el empleo de un arma letal.

En ese sentido, también señalaron que el efectivo contaba con herramientas menos letales para intervenir en este tipo de episodios, lo que refuerza la hipótesis de un uso desproporcionado de la fuerza.

En forma paralela al avance de la investigación, la Dirección General de Control de Conducta Policial dio intervención al Tribunal de Conducta de las Fuerzas de Seguridad, con el objetivo de analizar la responsabilidad del efectivo detenido.

Fuente: TN