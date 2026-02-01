Detuvieron a un hombre acusado de haber abusado de su hijastra de 4 años: estaba escondido en Wilde

Un hombre de 29 años fue detenido en la localidad bonaerense de Wilde acusado de haber abusado sexualmente de su hijastra de cuatro años .

La investigación empezó con una denuncia del padre de la víctima a partir de algunos cambios en el comportamiento de la nena.

De acuerdo a la causa judicial, los abusos habrían ocurrido entre mayo de 2021 y enero de 2022 , en una casa del barrio porteño de Balvanera. En ese tiempo, el hombre mantenía una relación con la madre de la nena y vivía con ellas.

La denuncia establece que el imputado abusaba de la víctima en los momentos en los que la cuidaba , mientras su madre trabajaba .

Después de que los investigadores realizaran distintas pericias y la nena declaró en Cámara Gesell, la causa fue elevada a juicio por el Tribunal Oral en lo Criminal y Correcional N°25, a cargo del juez Marcelo Romero .

A pesar de ello, el acusado escapó, por lo que la División Búsqueda de Prófugos de la Policía Federal Argentina (PFA) empezó tareas de investigación para localizarlo. Luego de trabajos de inteligencia y análisis de datos, los policías lograron dar con su paradero en una casa en la localidad bonaerense de Wilde .

De esta manera, los investigadores encabezaron una vigilancia encubierta en la zona y luego de varios días, detectaron al sospechoso en la intersección del Camino General Belgrano y la calle Bouchard, donde finalmente quedó a disposición de la Justicia.

Fuente: TN