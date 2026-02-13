Detuvieron en La Plata a un hombre que ofrecía caramelos a nenes desde una camioneta

Un hombre de 37 años generó alarma entre los vecinos de La Plata tras ser visto ofreciendo caramelos a una nena de 7 años a bordo de una camioneta. Un fiscal ordenó su detención.

El hecho ocurrió en la calle 523 entre 141 y 142 cuando un llamado al 911 alertó sobre la presencia del sospechoso identificado como Mauro Ezequiel Moyano Leonardo. La secuencia quedó registrada por una cámara de la zona.

Según la información a la que pudo acceder TN , el hombre detuvo su camioneta Chevrolet Tracker blanca y, desde el asiento del conductor, le ofreció caramelos a la menor, que estaba en la vereda. Al notar la situación, la nena corrió hacia el interior de su casa y se puso a resguardo.

Minutos después, ingresó otro llamado al 911 . Esta vez, denunciaron que un vehículo de similares características había intentado acercarse a otro menor en calle 134 entre 41 y 42. Por el momento, la Policía no logró identificar al autor de este segundo llamado.

Ante la gravedad de los hechos, personal del GTO de la zona, junto con efectivos de la Comisaría 14ta, inició una investigación para dar con el sospechoso. El titular fue identificado y los policías se dirigieron a su domicilio. Al llegar, encontraron la camioneta estacionada frente a la casa .

En un primer momento, Moyano atendió a los efectivos desde el interior de la casa, pero luego se negó a salir. Los agentes constataron, a través de videos, que era el mismo hombre que conducía la camioneta involucrada en los hechos.

El caso quedó en manos del fiscal Dr. Almirón, titular de la UFI N.° 8 de La Plata, quien dispuso notificar al sospechoso de la formación de la causa por averiguación de ilícito . Además, solicitó que se le abra un acta con fotografías de la camioneta.

Horas más tarde, el acusado se presentó en la seccional policial. El fiscal ordenó su detención y pidió que tanto él como las actuaciones sean remitidas a primera audiencia este viernes.

Fuente: TN