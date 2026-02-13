Se define la fecha de juicio contra “La Toretto”, la joven acusada de atropellar y matar a un motociclista

Este viernes se reanudan las audiencias preliminares contra Felicitas Alvite , más conocida como “La Toretto” , acusada de atropellar y matar a Walter Armand en abril del 2024 en La Plata.

La causa, que se dilató durante meses, entra en una etapa decisiva. La audiencia de hoy será clave. Los jueces escucharán a las partes y, según fuentes judiciales, podrían fijar el cronograma para el debate oral que determinará el futuro de Alvite.

Familiares de la víctima y organizaciones sociales anunciaron que estarán presentes en las puertas del tribunal, a partir de las 8, para exigir justicia y reclamar que no haya más demoras.

La defensa de Alvite, por su parte, anticipó que insistirá con sus planteos de nulidad , ya que cuestionan la investigación por parte del fiscal Fernando Padován y lo acusan de haber ocultado evidencias en el sistema judicial donde se cargan los datos.

Durante la jornada, las partes expondrán sus argumentos finales sobre las pruebas y los testigos que formarán parte del juicio. El tribunal podría anunciar la fecha exacta en la que comenzará el debate oral, un dato que esperan tanto la familia de la víctima como la propia acusada.

Alvite está acusada de homicidio simple con dolo eventual , con una pena en expectativa de 8 a 25 años de prisión. Según las pericias accidentológicas, manejaba a más de 90 kilómetros por hora, cruzó varios semáforos en rojo junto a su amiga Valentina Velázquez, y embistió a Walter Armand en la esquina de 13 y 532.

El impacto desplazó a la víctima más de 60 metros y dejó una huella de frenado superior a 100. Armand murió horas después en el hospital y Alvite, tras pasar más de un mes detenida, cumple actualmente prisión domiciliaria y llegará al juicio en esa condición.

