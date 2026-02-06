Detuvieron al “Dengue”, un delincuente que era buscado por tres robos a mano armada en La Boca

La Policía de la Ciudad detuvo al “Dengue”, un delincuente que era buscado por cometer tres robos a mano armada en enero.

La investigación para dar con este delincuente comenzó a raíz de una serie de denuncias de comerciantes de la zona que alertaban sobre distintos robos a mano armada.

La Fiscalía del Distrito La Boca-Barracas, dispuso la intervención policial para identificar al autor de los robos ocurridos en un kiosco sobre la calle Brandsen, una panadería en Aráoz de Lamadrid y un pet shop sobre Isabel la Católica.

Tras las averiguaciones sobre los hechos, los datos llevaron al delincuente conocido como “Dengue” . Entonces, el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional 55 ordenó el allanamiento y detención.

Una vez que identificaron la zona en la que se movía el delincuente, ordenaron un un allanamiento en Garibaldi al 1300 , que encabezó la División Investigaciones Comunales 4 (DIC4) de la Policía de la Ciudad.

Los efectivos de la DIC4 lograron la detención de “Dengue” en la vía pública y luego ingresaron al domicilio.

En el allanamiento secuestraron las prendas usadas durante los robos : unas zapatillas negras, una bicicleta 21 Futura, billetera negra y un morral gris.

Fuente: TN