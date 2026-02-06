Imprudencia en la autopista: un joven viajó “colgado” de un camión por la 25 de Mayo

NACIONALES

Pura imprudencia. Negligencia. Menosprecio por el riesgo. Todo eso hay en la decisión de un joven que decidió treparse a la parte trasera del acoplado de un camión para viajar "colgado" por la autopista 25 de Mayo haciendo equilibrio sobre el paragolpes, y fue grabado por una mujer que circulaba por la misma autovía.

La insólita escena -que a aquellos que cuentan con muchos años puede hacer recordar a cuando los colectivos circulaban con la puerta delantera abierta y algún arriesgado decidía viajar "en el estribo"- ocurrió esta mañana en el último tramo de la autopista porteña antes de su empalme con la Autopista a La Plata.

Fuente: Clarín