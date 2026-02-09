Detuvieron a 26 acusados de integrar La banda de la chispa: robaban motos en CABA y subían las fotos en redes

NACIONALES

La Policía de la Ciudad encabezó un megaoperativo para desarticular una banda de presuntos motochorros en la localidad de Villa Fiorito . Detuvieron a 26 delincuentes , dos de ellos, menores de edad .

Los detenidos están acusados de protagonizar robos violentos en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires: los asaltos incluían tiroteos y brutales emboscadas a gente que circulaba en motos por la Autopista Riccheri .

La intervención requirió de 65 allanamientos simultáneos en diferentes domicilios del partido bonaerense de Lanús .

Según informaron fuentes policiales, al menos 800 efectivos formaron parte del procedimiento , entre personal de investigaciones, grupos de irrupción y contención, así como personal de policía motorizada. Fueron desplazados en móviles terrestres y helicópteros .

En los allanamientos, los oficiales secuestraron autopartes, cascos, motocicletas de alta gama y elementos de interés para la causa .

Algunos de los detenidos compartían en sus redes sociales fotos posando a bordo de las motos robadas y empuñando armas. “Acá está la chispa que vos no tenés” , escribían en las publicaciones.

De acuerdo a lo que pudo saber TN , la investigación comenzó a partir de la primera detención de uno de los acusados, hace un año y medio . En ese momento, cuando los efectivos secuestraron su celular llevaron a cabo trabajos de inteligencia que lograron trazar el recorrido de otros cómplices y miembros de la banda .

En el caso interviene el Juzgado Nacional de Menores Nº6, a cargo del juez Carlos Cociancich .

Fuente: TN