“Todos filmaban mientras Lucas se moría”: el dramático relato de la esposa del hombre asesinado a patadas en Mar del Plata

NACIONALES

Rocío, la esposa de Lucas Larroque, el hombre asesinado a patadas este domingo a la salida de un boliche en Mar del Plata, hizo un dramático relato de la gopiza que le propinaron a su marido. Remarcó que su pareja y ella intentaron separar una pelea en la que participaba una amiga de su hija. "Me lo mataron como si nada, como a un pedazo de carne", dijo la mujer.

Lucas y Rocío se encontraban esa madrugada en Batán, en las afueras de Mar del Plata, cuando se cruzaron con una pelea entre jóvenes a la salida del boliche. "Pensamos que nuestra hija podía estar en esa gresca", señaló la viuda en diálogo con Radio Rivadavia .

"Mi hija se había metido a sacar a una de sus amigas. En ese momento le estaba pegando una chica de 18 o 19 años. Yo me meto para sacar a mi hija, porque vi que el papá de esta chica le pega una trompada en la nariz", relató.

Los golpes volaban de un lado para el otro. Rocío reconoce haber pegado dos cachetazos y caer al suelo. Cuando se levanta, se da cuenta de que el padre de esta otra chica, que ya le había pegado a su hija adolescente, quería golpearla. Entonces, le pide ayuda a Lucas.

"Lucas estaba atrás mío, sin hacer nada. Yo le digo 'amor, me quiere pegar'. Cuando él se acerca para sacarme a mí, viene esta porquería y le pega una trompada y me lo tira al piso ", lamentó.

Cuando Rocío se da cuenta, su pareja ya está tendido en el piso, probablemente inconsciente, y ella arremete contra el golpeador que sale corriendo "pero no sin antes darle una patada" a Lucas, afirmó.

"Yo después le reviento el teléfono en la cabeza ,pero se me zafa. Sale corriendo para el mismo lugar donde estaba tirado Lucas, ya desvanecido en el piso, y le propina la última patada", continuó su relato, ya sobre las imágenes que registraron testigos y que se viralizaron en las redes sociales.

La mujer dijo que "la ambulancia tardó muchísimo" y sostuvo que había cerca un patrullero, pero que ni la Policía ni la gente que estaba alrededor se acercaron a auxiliar a su marido.

"Yo pedía ayuda y nadie hizo nada. Todos filmaban mientras Lucas se moría, era lo único que hacían", subrayó Rocío.

Fuente: Clarín