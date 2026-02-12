Cubrir el tallo de las bananas con servilleta de papel húmeda: para qué sirve y qué beneficios tiene

Las bananas son una de las frutas favoritas. Sin embargo, hay un problema muy común que suele irritar a muchos: maduran demasiado rápido . Lo bueno es que existe un truco casero para mantenerlas en buen estado por más tiempo, y se trata de cubrir el tallo con servilleta de papel húmeda .

Este truco casero se volvió viral durante el último tiempo en las redes y cada vez son más las personas que lo implementan para tener la fruta firme y lista para comer en cualquier momento.

El secreto está en el tallo , esa parte donde se unen todas las bananas del racimo. Por ahí la fruta libera y recibe gas etileno , una sustancia natural que acelera la maduración.

Cuando el tallo está muy expuesto al aire , el etileno circula más rápido entre las bananas y hace que se pongan negras y blandas en menos tiempo. Por eso, cubrir esa zona ayuda a regular el proceso y a que la fruta dure más.

Es importante que la servilleta esté húmeda pero no empapada, porque el exceso de agua puede generar moho.

Además de cubrir el tallo, hay otros tips que ayudan a conservarlas mejor como no guardarlas en la heladera si todavía están verdes. También se deben mantener lejos de otras frutas como manzanas o peras, que también liberan etileno.

Fuente: TN