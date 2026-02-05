Crimen en San Isidro: roban y asesinan a puñaladas en su casa a un jubilado

Un jubilado de 72 años fue encontrado asesinado a puñaladas en la madrugada de este jueves en su casa de San Isidro, donde habían ingresado al menos tres ladrones que lo sorprendieron y le robaron. Uno fue detenido mientras que los otros dos son intensamente buscados. Pudieron identificarlos poco después del crimen gracias al sistema de monitoreo del Municipio .

El crimen ocurrió en una casa de dos plantas ubicada sobre la calle Jacinto Díaz, a pocas cuadras del Hipódromo de San Isidro.

Los investigadores llegaron al lugar luego de que, a través de las cámaras municipales, observaron cerca de las 0.45 de esta madrugada a dos hombres y una mujer caminando de manera sospechosa por la calle Francia, en sentido de la avenida Rolón, cargando varias mochilas y bolsas.

Fue entonces que personal de la Patrulla Municipal los interceptaron para poder identificarlos. Al notar la presencia de los oficiales, los tres sospechosos intentaron darse a la fuga .

Dos de ellos salieron corriendo con dirección a la avenida Tomkinson, uno de los ingresos al barrio La Cava, mientras que un tercero fue detenido. En la huida descartaron una mochila con varias pertenencias .

El detenido fue llevado a la comisaria 7 mientras que la Policía abrió la mochila. En su interior encontraron una billetera con documentación de una persona que vivía en la calle Jacinto Díaz .

Hasta allí fue un móvil de la Policía. Cuando llegó al lugar, notó que en la casa de dos plantas no había ingresos forzados en la parte del frente de la propiedad. Cuando fueron por detrás vieron que la puerta estaba abierta.

Al llegar al primer piso, encontraron el cuerpo de un hombre y todo el ambiente revuelvo. De inmediato se dio aviso a la fiscal Cecilia Chaieb, quien ordenó las pericias en el lugar y la autopsia del hombre.

El resultado preliminar arrojó que el hombre fue asesinado de al menos dos puñaladas con un arma blanca .

Según fuentes de la investigación, el detenido tiene un antecedente por un robo simple . Mientras, la fiscal junto con la Policía bonaerense y el municipio se encuentran analizando las cámaras de seguridad para dar con los otros dos autores del hecho.

