Video: así fue el dramático rescate de un grupo de policías a un bebé que no podía respirar en Córdoba

NACIONALES

Un bebé fue salvado de milagro en Córdoba tras haberse broncoaspirado y quedar sin poder respirar, luego de que su mamá haya logrado detener a un patrullero y pedir ayuda desesperadamente.

El dramático episodio ocurrió cuando su madre, desesperada al ver que el nene comenzaba a ponerse violeta, salió a la calle en busca de ayuda y logró detener a un patrullero que recorría la zona .

Según se observa en el video que se viralizó en las últimas horas, los policías advirtieron de inmediato la gravedad de la situación y actuaron sin perder tiempo .

Uno de los efectivos tomó al bebé y comenzó a realizarle maniobras de primeros auxilios para desobstruir las vías respiratorias , mientras el móvil se dirigía de urgencia hacia un centro de salud y se daba aviso por radio.

Durante el trayecto hacia el centro de salud, los policías continuaron con las maniobras hasta que el bebé logró reaccionar .

Unos minutos después, fue recibido por personal médico, que continuó con la asistencia y confirmó que el menor se encontraba fuera de peligro , aunque quedó en observación.

Fuentes policiales señalaron que el rápido accionar de la madre, que no dudó en salir a pedir ayuda, y la intervención inmediata de los efectivos fueron determinantes para evitar un desenlace fatal .

El procedimiento quedó registrado en video y fue difundido por medios locales, donde generó una fuerte repercusión y numerosos mensajes de reconocimiento al personal policial.

La broncoaspiración es una de las emergencias más peligrosas en bebés y niños pequeños, ya que puede provocar asfixia en cuestión de minutos si no se actúa con rapidez , remarcan especialistas en salud.

Fuente: TN