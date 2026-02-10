Crimen del exfutbolista del Ascenso en Rafael Castillo: un video muestra a la víctima sangrando tras una pelea con su hermano en la calle

Luego de conocerse el asesinato de Lucas Ignacio Pires que enlutó el fútbol del Ascenso argentino durante el fin de semana, apareció un video de una cámara de seguridad que resultó clave: se ve la pelea, se ve con quien y se ve el momento cuando uno de los contendientes le clava el filo de una botella rota en el antebrazo derecho que sería fatal. Lucas, exjugador de Almirante Brown, tenía 29 años.

El apuntado por la Justicia es Marcos, hermano de la víctima , quien es el protagonista de la pelea y quedó como principal sospechoso del asesinato de Lucas. Se esperaba que el señalado se presentara voluntariamente el lunes en la fiscalía. Sobre todo por las pruebas contundentes que hay en su contra. Pero no lo hizo, y la Justicia realizó una serie de allanamientos para dar con su paradero. Este martes se entregó.

El video es tan gráfico como contundente. Se puede ver a los hermanos Pires discutiendo en plena calle (ocurrió casi en el cruce de las calles Raulies y Alagón). Una típica pelea callejera. Insultos, empujones, alguna corrida o patada, piedras y una botella cortada.

Allegados hablan de una pelea intrafamiliar y hubo un testigo que señaló inicialmente a Marcos, hermano de la víctima. Luego, las imágenes corroborarían dicha denuncia. Porque es a la persona que se ve en el video peleando con Lucas, quien resultó víctima.

Lucas Pires jugó en el equipo de Isidro Casanova durante la temporada 2015-2016 . Y el apellido está muy vinculado con "La Fragata": Omar, otro de sus hermanos y actual volante de Deportivo Español también jugó bastante allí, al igual que varios de sus primos.

Pires jugó ocho veces durante la temporada con la camiseta de Almirante en su estadía en la Primera B y marcó un gol frente a Brown de Adrogué.

Hasta el momento no se esclarecieron los motivos que derivaron en la pelea. La imagen tomada por la cámara de seguridad de Rafael Castillo, en La Matanza , muestra inicialmente la secuencia con la discusión entre los hermanos en plena calle. Tampoco trascendió que familiares aclaren qué pasó entre ellos realmente.

La pelea, por lo que se ve en el video, dura pocos minutos. Hasta que se ve el corte y posterior sangrado en el brazo de Lucas Pires que queda hincado contra una pared.

Tras el brutal corte, familiares y vecinos trasladaron de urgencia al exdelantero de Almirante Brown al Hospital Presidente Néstor Kirchner. Pero, minutos más tarde, los médicos informaron que había muerto. No pudieron detener el sangrado que se le produjo en una de sus arterias. El corte sufrido resultó letal.

La causa está siendo investigada por el fiscal Carlos Adrián Arribas, de la Unidad de Homicidios.

Fuente: Clarín