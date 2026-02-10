Arranca en Argentina el primer campeonato nacional de “sapito”: fecha, lugar y premios

NACIONALES

Todavía no es deporte olímpico, pero hay que darle tiempo. La ceremonia de encontrar una piedra lo más plana posible y hacerla saltar en un espejo de agua sin olas, ahora tiene una competencia oficial. Este sábado arranca el "Primer Campeonato Nacional de Sapito" y tendrá presencia internacional.

Mientras algunos preparan una cita ideal al atardecer para celebrar San Valentín, en Bariloche arranca una disputa para la que no hace falta tener un estado físico imponente, o meses de entrenamiento. Este sábado , entre las 15 y las 19 , en la "Playa sin viento" del lago Moreno , sobre el Circuito Chico, se desarrollará el campeonato que tiene importantes premios.

Con la conducción de Salvador Mazzocchi , y organizado por Cerveza Patagonia , buscan que el "sapito" o "patito" se convierta en "Deporte Nacional Patagónico".

Competirán 16 jugadores que fueron seleccionados luego de lograr un mínimo de 15 rebotes sobre el agua. Los jugadores serán juzgados por tres jueces, uno de ellos el británico Phill Bloxham, que tiene el récord de 150 metros.

Pero aquellos que no fueron seleccionados también pueden participar en un Torneo Amateur. De forma presencial, inscribirán a quienes se anoten entre las 15 hasta las 16.30. Los dos mejores jugadores se sumarán al primer campeonato de sapito y competirán por los otros premios, entre los que se destacan estadías en OVO Patagonia Chaltén.

La calma de la mayoría de los lagos patagónicos invita a los turistas a la práctica del sapito. Pero no somos pioneros. El actual récord mundial pertenece al estadounidense Kurt Steiner, quien logró que una piedra rebotara 88 veces en la superficie del agua.

Ese "sapito" fue certificado por Guinness World Records el 6 de septiembre de 2013, en el Bosque Nacional Allegheny, en Pensilvania. Apodado "The Mountain Man", Steiner, ha dedicado décadas a perfeccionar su técnica y ha recolectado más de 10.000 piedras de alta calidad para sus lanzamientos.

Su piedra ganadora pesaba entre 85 y 225 gramos, era muy lisa, plana y tenía un grosor de entre 6 y 8 milímetros. Y aunque el récord se cuenta por rebotes, existe otra categoría de distancia más larga que ostenta el escocés Dougie Isaacs, con un lanzamiento de 121,8 metros.

Hay expertos que sugieren que un humano podría llegar a alcanzar hasta 300 rebotes , si las condiciones de velocidad y ángulo fueran absolutamente perfectas.

Con distintos nombres, la actividad se popularizó y es celebrada con torneos en diferentes ciudades cada año. Los especialistas precisan que además de elegir piedras planas, finas y con bordes lisos, es preciso sujetar la piedra con el dedo índice a lo largo del borde, sosteniéndola con el pulgar y el mayor.

El tirador debe estar agachado, lo más cerca posible de la superficie del agua. La piedra se lanza paralela al agua, con un ángulo bajo, y con un giro de muñeca rápido para darle efecto de rotación ( spin , en inglés). Y remarcan que es fundamental que la piedra impacte plana y con una trayectoria paralela, con la parte delantera ligeramente elevada.

El juego de cada verano, ahora tiene campeonato nacional y quién dice un futuro récord Guinness.

Fuente: Clarín