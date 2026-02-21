Crece la preocupación por un posible efecto adverso grave de las inyecciones para adelgazar: los síntomas

Las inyecciones para adelgazar se han vuelto cada vez más eficaces y son la gran esperanza de millones de personas en el mundo, tanto para bajar de peso como para cuidar la salud cardíaca , entre otros beneficios. Debido a que es una droga relativamente nueva, todavía no están del todo claros sus alcances, como así tampoco sus potenciales efectos adversos .

La atención se ha centrado ahora sobre los casos de pancreatitis aguda , a partir de una última alerta emitida por Gran Bretaña. En las últimas horas la revista Nature publicó un extenso informe al respecto, que le sigue a otro que había publicado hace pocos días el British Medical Journal (BMJ).

“Aunque la frecuencia general sigue siendo baja, la experiencia poscomercialización ha demostrado que algunos casos raros de pancreatitis aguda han sido particularmente graves , incluyendo pancreatitis necrosante y mortal”, aseguró el Gobierno británico.

La asociación de estos medicamentos con la pancreatitis incluye tanto a los llamados agonistas del receptor GLP-1 como a los agonistas duales del receptor GLP-1/GIP, cuyas marcas comerciales son Ozempic, Wegovy, Mounjaro y las versiones nacionales, Dutide y Obetide.

En el Reino Unido, entre 2007 y octubre de 2025, hubo 1.296 informes sobre pancreatitis (incluyendo formas agudas, autoinmunes, crónicas, hemorrágicas, necrosantes, subagudas y obstructivas) asociadas con agonistas del receptor de GLP-1 o agonistas duales del receptor de GLP-1/GIP. De estos, 19 informes fueron mortales y 24 se notificaron como pancreatitis necrosante. Se estima que en los últimos 5 años se expendieron 25,4 millones de envases de estos medicamentos.

“El Grupo Asesor de Expertos en Farmacovigilancia de la Comisión de Medicamentos Humanos ha recomendado que se refuerce la información sobre los productos de todos los agonistas del receptor GLP-1 y del receptor dual GLP-1/GIP para destacar la posible gravedad de la pancreatitis aguda y garantizar la coherencia en toda la clase de medicamentos”, dice el comunicado británico.

La pancreatitis puede ser difícil de reconocer en sus etapas iniciales. Sus síntomas, como dolor abdominal, náuseas o vómitos , pueden atribuirse a otras causas, como los efectos secundarios gastrointestinales comunes del tratamiento con GLP-1 y GLP-1/GIP o una infección.

"Los médicos deben mantenerse alerta ante la posibilidad de pancreatitis en pacientes tratados con agonistas de los receptores de GLP-1 o GLP-1/GIP e investigar la situación según la práctica clínica local. Se recomienda a los pacientes que busquen atención médica urgente si presentan dolor abdominal intenso y persistente que puede irradiarse a la espalda y estar acompañado de náuseas y vómitos”, dice la recomendación.

Brasil, que ha registrado seis muertes en los últimos cinco años, también emitió su propia advertencia. El riesgo de pancreatitis ya se menciona en los folletos informativos que se entregan a quienes toman estos medicamentos. Sin embargo, el gran aumento en el número de informes de pancreatitis, incluyendo casos graves y fallecimientos, llevó a la Agencia Reguladora de Medicamentos y Productos Sanitarios del Reino Unido (MHRA) a reforzar su advertencia, según Alison Cave, su directora.

Jaime Almandoz, endocrinólogo y especialista en obesidad del Centro Médico de la Universidad de Texas Southwestern, en Dallas, es citado por Nature y asegura que no está claro si este efecto adverso ha aumentado o es que en realidad hay más casos porque el uso de la droga es cada vez mayor.

“El riesgo de desarrollar estos efectos secundarios es muy bajo”, afirma Cave. Y agrega que “es muy difícil determinar si los casos de pancreatitis fueron causados directamente por los medicamentos porque muchas personas que toman estos medicamentos ya tienen un mayor riesgo de padecer pancreatitis”.

Además, cualquier persona puede reportar efectos secundarios de medicamentos a las bases de datos del Reino Unido y Brasil, que fueron la fuente de los números de casos. Como resultado, "es difícil separar el ruido de la señal real", afirma en el artículo de Nature Beverly Tchang, endocrinóloga de Weill Cornell Medicine en la ciudad de Nueva York.

“Los datos sobre el riesgo de pancreatitis con el uso de GLP-1 han sido muy heterogéneos ”, afirma Ebubekir Daglilar, gastroenterólogo de la Universidad de Virginia Occidental en Charleston.

Un metaanálisis de 2025 de 62 ensayos clínicos controlados aleatorizados de varios fármacos GLP-1 reveló que las personas que tomaban estos medicamentos presentaban un riesgo ligeramente mayor de pancreatitis en comparación con quienes tomaban placebo. Sin embargo, otros análisis no hallaron esa asociación.

Daglilar y sus colegas compararon el riesgo de pancreatitis entre dos grupos, cada uno compuesto por casi 82.000 personas con diabetes tipo 2. Los grupos presentaban factores de riesgo similares, pero las personas de un grupo tomaban fármacos GLP-1 y las del otro no. Los investigadores no encontraron diferencias en las tasas de pancreatitis entre ambos grupos. “La mayoría de los datos que vemos en las investigaciones publicadas son realmente tranquilizadores”, afirma Tchang.

Existen algunas hipótesis sobre por qué estos medicamentos podrían aumentar el riesgo de pancreatitis. La diabetes y la obesidad, dos afecciones que se tratan con fármacos GLP-1, son en sí mismas factores de riesgo de pancreatitis . Además, la pérdida rápida de peso puede aumentar el riesgo de cálculos biliares, depósitos endurecidos que se forman en la vesícula biliar y que pueden obstruir los conductos, lo que finalmente provoca inflamación pancreática . Los cálculos biliares son una de las principales causas de pancreatitis aguda.

El Reino Unido está investigando si el riesgo de padecer pancreatitis al tomar fármacos GLP-1 efectivamente puede verse afectado por los genes. Los organizadores han reclutado a unas 55 personas que experimentaron este efecto adverso y planean reclutar a unas 45 más, según Alison Cave. Si se identifican factores de riesgo genéticos, los médicos podrían ofrecer pruebas genéticas a las personas antes de recetarles los fármacos.

“El mensaje general sobre los fármacos GLP-1 puede volverse demasiado optimista”, afirma Tchang. “Es apropiado -añade- que las agencias reguladoras, para quienes la seguridad es la prioridad número uno, también se aseguren de que la gente comprenda que cualquier intervención siempre tiene ventajas y desventajas ”.

El Gobierno británico emitió una serie de guía para los médicos vinculada a esta cuestión:

