MAR DEL PLATA: Intentó sobornar a policías con dinero y cocaína tras ser detenido

ZONALES





Un hombre de 31 años fue aprehendido durante la madrugada de este sábado en Mar del Plata luego de intentar escapar con una motocicleta y, una vez reducido, ofrecer dinero en efectivo y droga a los efectivos para evitar su arresto.





El procedimiento se inició cuando personal del Comando de Patrullas que realizaba tareas preventivas fue alertado por un vecino del barrio Fortunato de La Plaza acerca de un individuo que corría por la vía pública llevando una motocicleta a cuestas, en inmediaciones de las calles Dolores y Tripulante del Fournier.





Al arribar el móvil policial, el sospechoso abandonó el rodado y emprendió la fuga a pie. Tras una breve persecución, fue alcanzado y reducido a pocas cuadras, en la zona de Arana y Goiri y Castex.





Al ser identificado, los efectivos constataron que el hombre tenía un pedido de captura activo en el marco de una causa con intervención del Juzgado de Ejecución Penal N° 2 de La Plata. La motocicleta —una Zanella ZR 150— no registraba impedimento legal, aunque fue secuestrada de manera preventiva para la realización de pericias.





De acuerdo con fuentes policiales, ya bajo custodia el detenido intentó sobornar a los uniformados ofreciéndoles aproximadamente un millón de pesos en efectivo y cocaína a cambio de recuperar la libertad. La situación fue documentada y puesta en conocimiento de la Justicia.





Desde la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio de Flagrancia se dispuso la formación de una causa por cohecho, el cumplimiento de las diligencias correspondientes y el traslado del imputado para prestar declaración en primera audiencia.