Condenaron a prisión perpetua a los femicidas de Zoe Pérez: “La mataron para ocultar un abuso sexual”

NACIONALES

A casi dos años del crimen que conmocionó a la localidad puntana de La Toma , la Justicia de San Luis dictó un veredicto ejemplar. Este viernes, el tribunal condenó a prisión perpetua a Ricardo Adrián Rodríguez y Leandro Joel Oses por el femicidio de Zoe Pérez , la adolescente de 17 años asesinada en febrero de 2024.

Los jueces consideraron probado que los acusados asesinaron a la joven para ocultar un abuso sexual previo, bajo la calificación de homicidio criminis causa en concurso real con abuso sexual con acceso carnal . Para el tribunal, la saña y el aprovechamiento de la vulnerabilidad de la víctima fueron agravantes determinantes.

Durante el juicio, los testimonios y las pericias forenses reconstruyeron una escena de horror. La fiscalía sostuvo que Zoe intentó defenderse y escapar, pero fue inmovilizada y asfixiada por ambos hombres, a quienes ella consideraba sus amigos.

“La mataron para que no los denunciara” , fue la conclusión del fiscal Fernando Rodríguez, quien brindó una serie de pruebas contundentes ante el tribunal integrado por María Eugenia Zavala Chacur , Adriana Lucero Alfonso y Fernando Julio De Viana .

Rodríguez pidió tratar el caso con perspectiva de género e indicó que se trató de un homicidio doblemente calificado criminis causa. Durante el juicio precisó: “La violencia de género quedó explicitada por las lesiones que poseía la niña víctima y los imputados. Claramente el delito precedente que fue el del abuso sexual con acceso carnal y luego de producido, con la resistencia de la víctima, la mataron para ocultar el abuso ”

El calvario de Zoe comenzó la noche del 19 de febrero de 2024 . Según la reconstrucción del caso, la adolescente salió de su casa tras decirle a su madre que iría a ver un partido de vóley con amigos en el Club Pringles. Allí se encontró con Rodríguez y Oses.

Luego de pasar un tiempo en una plaza local, los tres se dirigieron a la vivienda de Rodríguez. Fue en ese domicilio donde, durante la madrugada del 20 de febrero, ocurrió el ataque. Zoe sufrió una violenta agresión sexual y, ante su resistencia y el riesgo de que el hecho saliera a la luz, los agresores decidieron terminar con su vida.

La joven fue golpeada salvajemente y torturada . El informe forense detalló que murió por asfixia mecánica; mientras uno de los atacantes la sujetaba, el otro utilizó un cordón para estrangularla en el espacio entre una heladera y la mesa del comedor.

Tras el crimen, los asesinos intentaron encubrir el hecho. Rodríguez trasladó el cuerpo de la adolescente a una cama y, cuando el hermano de Zoe fue a buscarla a la mañana siguiente preocupado porque no regresaba, el ahora condenado le mintió diciendo que ella ya se había ido.

Horas más tarde, ante la insistencia de la familia y la policía, el mismo Rodríguez fingió haber “encontrado” el cuerpo tajeado en su habitación , intentando desviar la investigación.

Sin embargo, las cámaras de seguridad que la mostraban entrando a la casa y nunca saliendo, sumado a las huellas genéticas halladas en la escena, derrumbaron su coartada.

Fuente: TN