Condenaron a cuatro presos por abusar de un compañero de pabellón en una cárcel de Rosario

NACIONALES

Cuatro presos fueron condenados a 9 años de prisión por abusar sexualmente de un compañero de pabellón en la Sub Unidad 3 del Servicio Penitenciario en Rosario, en la provincia de Santa Fe.

Según la acusación, los hechos ocurrieron entre diciembre de 2021 y enero de 2022 en el penal ubicado en la calle 27 de febrero al 7600, cuando Ignacio G., de 36; Paulino M., de 54; Gerardo S. de 34; y Brian P., de 32, atacaron a la víctima en reiteradas ocasiones bajo amenazas con un arma blanca.

En el juicio comprobaron que los agresores actuaban en grupo y aprovechaban la situación de encierro para atacar a su compañero, que compartía pabellón con ellos.

Ignacio G. fue condenado como coautor de abuso sexual con acceso carnal agravado por la intervención de más de dos personas y el uso de arma. A fines de 2024 había recibido otra pena de 9 años por amenazas y otro hecho de abuso .

En el caso de Paulino M. , el tribunal unificó la condena en 22 años de prisión efectiva, ya que contaba con antecedentes por abuso sexual agravado contra una menor de 18 años.

Gerardo S. , que cumplía una pena de 2 años y 6 meses por portación de arma de fuego de uso civil, recibió ahora la nueva condena por su participación en los ataques.

Brian P. , señalado como partícipe primario por haber inmovilizado a la víctima, fue condenado y su pena quedó fijada en 14 años de prisión tras unificarla con otra causa por abuso en grado de tentativa y amenazas coactivas.

Los fiscales a cargo de la causa, Cecilia Marcolin Loberse y Manuela Dacol, de la Unidad Especial de Delitos Contra la Integridad Sexual, habían solicitado 14 años de prisión efectiva . Sin embargo, el tribunal de Primera Instancia -integrado por los jueces Lorena Aronne, Gonzalo Fernández Bussy y Silvana Lamas González- resolvió imponer 9 años para cada uno .

La sentencia fue firmada este viernes y las penas se sumaron a condenas anteriores que ya pesaban sobre los acusados.

Fuente: TN