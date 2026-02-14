La carta que dejó el soldado que era extorsionado y se suicidó en Olivos: “No quiero dar más problemas”

Se conoció la carta de despedida que dejó Rodrigo Gómez, el oficial de custodia que se quitó la vida en la Quinta de Olivos el 16 de diciembre.

En el texto, el joven de 21 años le agradece al ejército y les pide perdón a sus padres. “ Lamento, mamá, por esta estúpida decisión . Pero no quiero ser más una carga para todos y no te quiero dar problemas nunca más. Te quiero mucho. A ambos”, escribió el oficial antes de la dramática decisión.

Además, Gómez le agradece a la fuerza de la que formaba parte y pide disculpas: “Gracias a todos los del Ejército por darme esta oportunidad de estar en sus filas. Gracias a todos. Lo lamento mucho”.

En otro pasaje del texto, según contó su padre en diálogo con TN , Gómez reflexiona: “ Quien diría que entrar a una app de citas me traería muchos problemas. A partir de esa app estoy con problemas legales y muchas deudas”.

También deja en claro su angustia por decepcionar a sus seres queridos: “Yo no le tengo miedo a la muerte, sino respeto. A lo que sí le tengo miedo es a decepcionarlos”.

En diálogo con TN , Juan Carlos Gómez, el papá del oficial, volvió a pedir justicia por su hijo: “Solo pido que esto no le pase a nadie más”.

La Justicia determinó que Gómez era víctima de una red de extorsionadores que operaba desde una aplicación de citas. Según la investigación, detrás de los perfiles falsos había delincuentes que actuaban incluso desde cárceles bonaerenses y que le exigieron dinero bajo amenazas.

La investigación permitió identificar a los principales integrantes de la organización, varios de ellos detenidos en los penales de Magdalena y Olmos, desde donde coordinaban las maniobras.

En total, hay siete personas detenidas . Según detallaron las autoridades, las transferencias se hacían a cuentas de mujeres vinculadas a la banda y luego el dinero se distribuía para dificultar el rastreo.

El papá del oficial realiza una colecta para hacerle una capilla a su hijo junto a todos sus recuerdos.

La titular del Juzgado Federal N°1 de San Isidro, Sandra Arroyo Salgado, rechazó este viernes los pedidos de excarcelación presentados por tres mujeres acusadas de integrar la asociación ilícita que extorsionaba a hombres a través de aplicaciones de citas. La decisión fue en línea con lo dictaminado por el fiscal Federico Iuspa.

Según la investigación, la organización habría operado al menos entre el 14 de diciembre de 2025 y el 9 de febrero pasado y se le atribuyen, en principio, tres hechos de extorsión , además de otros que todavía están bajo análisis.

Los cabecillas serían internos alojados en las unidades penitenciarias de Magdalena y Olmos, mientras que las mujeres detenidas habrían colaborado facilitando cuentas de billeteras virtuales y líneas telefónicas para concretar las maniobras.

Para la fiscalía, la gravedad de los hechos, el posible número mayor de víctimas y el desenlace fatal de uno de los casos justifican la prisión preventiva. El fiscal advirtió además que, si recuperaban la libertad, las imputadas podrían entorpecer la investigación o influir sobre testigos , en una causa en la que aún restan medidas de prueba y peritajes sobre celulares secuestrados.

La jueza coincidió con esos argumentos y sostuvo que existen riesgos procesales, así como la posibilidad de que vuelvan a cometer un delito , por lo que resolvió mantener detenidas a las acusadas mientras avanza la causa.

Fuente: TN