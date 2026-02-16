Cómo seguirá el tiempo en los feriados de Carnaval en CABA y el GBA: hay 11 provincias con alerta por tormentas

NACIONALES

El domingo lluvioso ya es pasado en la Ciudad y el Gran Buenos Aires, pero para muchos este lunes no significó el regreso al trabajo y están atentos al pronóstico del tiempo para los planes de Carnaval . Sin amenaza de agua, en el AMBA se espera un lunes caluroso. En algunos puntos turísticos, en cambio, el panorama es otro: hay 11 provincias con alerta por tormentas.

Según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), en CABA y el GBA el cielo estará mayormente nublado por la tarde y pasará a estar parcialmente nublado por la noche. La temperatura máxima será de 30 grados, mientras que la mínima fue de 19.9°C a las 7 de la mañana. El viento soplará del este y por la noche podría haber ráfagas de entre 42 y 50 km/h.

Las nubes serán protagonistas el martes . El cielo estará mayormente nublado a la madrugada y la mañana, y por la tarde estará totalmente cubierto. La temperatura oscilará entre los 22 y los 30 grados. Pero, a diferencia del lunes, existe una leve probabilidad de chaparrones a lo largo de la jornada.

La Ciudad y la provincia de Buenos Aires no están afectadas por el sistema de alertas que emite el SMN. Así, en la costa atlántica está previsto un lunes similar al del AMBA, aunque con temperaturas más bajas. En Mar del Plata y Pinamar el termómetro marcará entre 15 y 26 grados y se esperan vientos fuertes a la tarde y la noche, con ráfagas de hasta 50 km/h y 59 km/h, respectivamente.

Sin embargo, 11 provincias, algunas de ellas las preferidas por los turistas, sí esperan tormentas fuertes.

El alerta amarilla por tormentas afecta al norte de Río Negro, al este de Neuquén, casi todo San Luis, el norte de Córdoba (incluida la capital), el centro, este y norte de Mendoza, el norte de Santa Fe, casi todo Corrientes, el este de Chaco, el sur de Santiago del Estero y el norte de Jujuy.

Córdoba estará "afectada por tormentas aisladas de variada intensidad, algunas localmente fuertes. Las mismas estarán acompañadas por lluvias abundantes en cortos períodos, frecuente actividad eléctrica, ocasional granizo y ráfagas intensas que podrían alcanzar los 80 km/h", indicó el SMN. Se prevén valores de precipitación acumulada entre 30 y 70 mm, pudiendo ser superados de manera puntual.

Un panorama similar se presenta para Corrientes, una de las provincias favoritas para las festividades de esta época del año. Y también para Jujuy, incluida la Puna, otro destino elegido en Carnaval.

En Mendoza, en tanto, la precipitación acumulada podría ser de entre 30 y 50 mm, con énfasis en la tarde y la noche, e incluso la mañana del martes.

Por otro lado, hay alerta por viento zonda en el sur de Mendoza (exenta la zona cordillerana) y por calor extremo en Formosa, Chaco, el noroeste de Corrientes, el noreste de Santiago del Estero y el este de Salta.

Fuente: Clarín