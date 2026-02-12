Como consecuencia de la rebelión, desplazaron al jefe de la policía en Rosario que había asumido hace tres meses

NACIONALES

Tras la rebelión policial que mantuvo en jaque a la provincia de Santa Fe, el gobierno de Maximiliano Pullaro decidió desplazar al jefe de la policía en Rosario, a cargo de la estratégica Unidad Regional II, con epicentro en la ciudad en la que se vieron las protestas más crudas por reclamos salariales. Se trata de Guillermo Solari, que había asumido en el cargo en noviembre y es removido apenas tres meses después, tras el acuartelamiento en la fuerza que se originó tras el suicidio de un suboficial.

En su lugar, fue designado Danilo Villán, quien fuera director general de Policía, se retiró y fue reincorporado a fines de 2023 para cumplir funciones dentro de la órbita de la Dirección Provincial de Seguridad en Eventos Masivos del Gobierno de Santa Fe.

El cambio en la cúpula de la policía provincial en Rosario coincide con la decisión de una fiscalía de imputar a 10 de los policías que participaron en la rebelión que duró tres días en la ciudad. La medida se dio pese a que el Gobierno, en la negociación para destrabar el conflicto, había anunciado aumentos salariales y la marcha atrás con la decisión de pasar a disponibilidad a los mismos policías que se habían involucrado en la protesta.

Fuente: Clarín